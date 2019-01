Avanza caravana en autobuses

Ciudad de México— Unos 800 integrantes de la caravana de migrantes que ingresó el viernes a territorio mexicano avanzó ayer en autobuses hacia Oaxaca.

En Huixtla, Chiapas, la iglesia evangélica Ebenezer puso a disposición de los centroamericanos 11 camiones para llevarlos directamente a Chahuites, Oaxaca.

El resto de la Caravana, unos mil migrantes, continuó a pie su camino para avanzar y esperar que los autobuses regresaran por ellos.

Protección Civil, la Secretaría de Salud y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Chiapas habilitaron módulos de atención sobre la carretera Costera para atender el paso de los extranjeros.

En tanto, en el puente internacional Rodolfo Robles unos 300 migrantes tramitan su regularización.

En el recinto migratorio y aduanal las autoridades instalaron un albergue para brindar ayuda humanitaria a los centroamericanos mientras esperan los cinco días contemplados para la entrega de la tarjeta de visitante por razones humanitarias.

Además, un grupo de 30 personas fue contratado por el programa de ocupación emergente para remozar el estadio municipal de Suchiate.

El hondureño Óscar Carrillo, fue uno de los que decidió trabajar para juntar el dinero del pasaje hacia Monterrey, donde piensa quedarse con una prima hermana.

“Si encuentro un buen trabajo me quedo a vivir en México. Una muestra aquí está (estamos trabajando) nosotros no venimos a delinquir, no somos delincuentes, venimos a trabajar”, dice mientras pinta la barda del estadio.

El objetivo, aseguró, es poderle brindar una mejor vida a su esposa y cuatro hijos que dejó en su país.