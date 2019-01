Avala INE postergar pago de ISR por recorte

Ciudad de México— La Comisión de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, por unanimidad, que el organismo postergará el pago a Hacienda de 761 millones de pesos de Impuesto Sobre la Renta, de julio a diciembre.

Esto como una forma de obtener recursos para la organización de las elecciones de este año.

Bogart Montiel, director ejecutivo de Administración, explicó que la medida, que aún deberá ser ratificada por el Consejo General, es una forma de solventar el recorte de 950 millones de pesos que la Cámara de Diputados le impuso al INE.

Dijo que la institución se quedó sin 619.2 millones de pesos que necesita para llevar a cabo los comicios locales de Tamaulipas, Aguascalientes, Baja California, Durango y Quintana Roo.

"Debido a que el recorte es muy significativo, por primera vez en la historia del Instituto Nacional Electoral éste estará postergando el cumplimiento de obligaciones fiscales, el ISR de julio a diciembre, entre otras cosas", aseveró.

"Es justamente en los 761 millones donde podrán ustedes ubicar los 619.2 millones que se requieren para la celebración de las elecciones locales 2018-2019, que en este caso se estarán cargando, utilizando el Impuesto Sobre la Renta".

Bogart confió en que la Secretaría de Hacienda pueda proporcionarle al INE los 619.2 millones que requiere para la organización de las elecciones locales y así no se tenga que postergar el pago del ISR y eventualmente, incluso, se caiga en la posibilidad de que se incumpla el pago del mismo.

"El impuesto se paga a mes vencido, acercándose a la fecha es cuando habría alguna preocupación, pero confiamos en que la Secretaría de Hacienda sea flexible a esta posibilidad que se encontró para justo cumplir con el mandato constitucional", mencionó en entrevista con medios.

"Por ahora es una postergación, acercándose la fecha nosotros confiamos en que no haya que incumplir".

Además de que se aplazarán las obligaciones fiscales,para obtener ahorros, el INE prevé reducir en 3.6 millones de pesos el gasto en materiales y útiles en oficina; 5.8 millones, en productos alimenticios; 7.1 millones, en combustible, lubricantes y aditivos; así como 12.2 millones de pesos, en servicios telefónicos.

También reducirá en 5.5 millones el presupuesto destinado a congresos y convenciones; 17 millones en gasto a asesorías; 12 millones en pasajes aéreos y terrestres; y 11 millones al presupuesto en viáticos nacionales.

Durante la Comisión de Presupuesto, que sesionó esta noche, el consejero Marco Baños afirmó que, pese a las medidas que se van a implementar, no habrá recorte de personal.

El consejero Ciro Murayama expuso que los 619.2 millones que necesita el INE no representan un gran costo a nivel federal.