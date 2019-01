Anuncia AMLO plan de desarrollo antihuachicol

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan de desarrollo en 91 municipios, de 9 entidades, por donde pasan ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) para inhibir el robo de combustibles.

La inversión será de 3 mil 857 millones de pesos para beneficiar a un millón 688 mil 447 personas.

"Vamos a iniciar una primera etapa con 8 acciones (...) son 91 municipios, les decía que 8 acciones, en total significa beneficiar a un millón 688 mil 447 personas y es una inversión de 3 mil 857 millones, es una primera etapa y no es para mediano plazo o a largo plazo, mucho menos.

"Ya comenzó esta acción y esta primera etapa va a estar iniciada, consolidada en febrero, a finales de febrero", dijo el Presidente en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El plan de desarrollo incluye seis programas del Gobierno federal como la Pensión para adultos mayores, con una inversión de mil 955 millones de pesos; Pensión para personas con discapacidad, con 148.77 millones; Producción para el bienestar, con 382 mdp; becas para jóvenes, 191.99 mdp; Tandas para el bienestar, 130 mdp, y el Sistema Nacional de Becas "Benito Juárez", con mil 48 mdp.

Además de becas para educación superior, con una inversión de 89 millones; media superior, con 343.37 mdp, y educación básica, 616.12 mdp.

"Por familia van a tener un ingreso de 6 mil a 8 mil pesos, porque van a haber domicilios donde recibe el apoyo al adulto mayor, pero también hay una beca para estudiante, se complementa una tanda, entonces es un apoyo importante, no hay límite para este programa, todo lo que se requiera.

"Vamos a enfrentar así la práctica lamentable de tener que recoger gasolina de zanjas o de fugas o de tomas clandestinas para que no haya desgracias. Que la gente cuando haya una fuga, haya una toma clandestina, que los inciten a que vengan a recoger combustible, no se acerquen, no hagan eso, pero que tengan opción y que tengan alternativa", afirmó López Obrador.

El presidente acusó que el robo de combustibles fue causado, en parte, porque se "abandonó" a la gente y no se dio apoyo a los ciudadanos.