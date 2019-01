Analiza López Obrador mudarse a departamento en Palacio Nacional

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que se ha quedado a dormir algunas ocasiones en Palacio Nacional, en un departamento que está interior del recinto, construido en tiempos de Felipe Calderón.





En su conferencia de prensa matutina, el mandatario explicó que ese espacio fue conservado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto y, a futuro, podría convertirse en su lugar de residencia.





"Sí me he quedado a dormir aquí y, de una vez lo expreso, se construyó aquí un departamento en el tiempo del Gobierno de Felipe Calderón y se mantuvo ese departamento con el presidente Peña", dijo.





"Existe ese departamento y me he quedado a dormir en estos días y es posible que me traslade a vivir, pero esto no es una decisión personal, tiene que ser un acuerdo familiar y en eso andamos".





Tras ser cuestionado sobre cuándo podría irse a vivir al Palacio, el mandatario contestó que cuando su hijo termine la Primaria.





"Cuando termine Jesús la primaria, cuando termine el ciclo escolar", afirmó.