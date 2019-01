Alertan de 19 financieras falsas

Ciudad de México— La Condusef alertó a la población sobre el uso de nombres y datos de 19 entidades financieras por parte de delincuentes para cometerle fraude a los mexicanos, e incluso algunas de ellas se acercan por medio de Facebook, WhatsApp y otras redes sociales.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) explicó que estas empresas fraudulentas ofrecen supuestos créditos, pero piden dinero por concepto de comisiones por apertura y/o pagar una fianza para gestionarlos.

A la fecha, diversas entidades financieras inscritas en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) denunciaron ante el organismo el uso fraudulento y suplantación de su nombre como entidad financiera.

Explicó que el modus operandi de las empresas falsas es utilizar información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa (logotipos) de las entidades financieras debidamente registradas en el SIPRES, para hacer mal uso de ella y ostentarse como entidad financiera. Dicha información es utilizada en documentos, páginas de Internet apócrifas y anuncios en periódicos.

Luego ofrecen supuestos créditos inmediatos y con pocos requisitos, y solicitan depósitos de dinero en efectivo (de hasta 10 por ciento del crédito) con la finalidad de supuestamente apartar el crédito, gestionarlo, pagar comisiones por apertura o como fianza en garantía.

Abundó que las empresas utilizan teléfonos y domicilios falsos, en los que mezclan el nombre de alguna colonia (Roma) con calles (Norte 15, esquina Sur 24) y números (5260), los cuales no existen y solicitan a los usuarios enviar su información personal vía WhatsApp o por mensajes de Facebook, poniendo en riesgo los datos personales del público.

Entre las empresas fantasma o fraudulentas se encuentran Adient Impulso, SAPI de C.V., SOFOM, E.N.R. (Utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la Condusef la correcta); AGROMON, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R; Financiera Mex; Financiera Mex; BC Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Credit Unions of BC); Bot Finance México (FINANCIA MEX); Comunidad Económica Integral S.A. de C.V., y CEI COR CAPITAL S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

También Credifom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la Condusef la correcta); CSCK D; DEPROFAM S.A. de C.V; Despacho Cassanra de la Costa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Todos Créditos. Utiliza la misma razón social); TOP CREDIT MONTERREY, S.A.P.I. DE C.V.

Otras son Redir Monterrey, S.A.P.I. DE C.V; Fin Alta Vista, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.; Fin Alta Vista, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. (Utiliza la misma razón social); Mi Lana Préstamos o Mi Lana Oportunidad; Operadora Financiera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (Utiliza la misma razón social); ¡Al chile! PROfuturo; Servicios Financieros del Bajío, S.A. DE C.V.; SOFINOT, S.A. DE C.V.; Crediefectivo MX y Administradora de Caja Bienestar.

La Condusef destaca que este organismo no avala ni supervisa cuentas bancarias en las que se realizan depósitos, por lo que recomienda a los usuarios asegurarse de que la institución o entidad financiera esté registrada ante el SIPRES que administra la Comisión.

"No proporciones dinero antes del otorgamiento de un crédito, por ningún concepto de seguro, comisión, gestión o cualquier otro gasto que se pretenda cobrar y no entregues documentos personales o datos de tarjetas de crédito o débito, si no estás seguro de que sea una entidad debidamente constituida y regulada por alguna autoridad financiera", puntualizó la Condusef.

Advierte de no dar información ni realizar operaciones a través de Facebook, WhatsApp o cualquier otra red social, únicamente acudiendo personalmente a una entidad financiera que se haya verificado previamente.

Hay que asegurarse que las personas con las que se contacta realmente laboren en la entidad financiera y confirmar que sea la entidad financiera quien ofrece los créditos u otro producto financiero.

"No firmes ningún documento antes de leerlo completa y detalladamente", y en caso de que la razón social contenga las palabras S.A de C.V., hay que verificar que esa empresa o entidad realmente exista, lo que se puede consultar ante la Profeco o la Condusef.

Si se utiliza Internet como medio de contacto, se debe asegurar la veracidad de la información, concluyó el organismo.