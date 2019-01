Advierte INE de riesgos en plebiscitos

Ciudad de México— El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que los plebiscitos, a pesar de que buscan ser una forma de democracia directa, pueden convertirse en una "democracia de la apariencia".

En un foro realizado en la UNAM, el funcionario sostuvo que, si bien se debe empoderar a la ciudadanía, en el camino no se debe perder la democracia ni el estado constitucional de derecho.

"Experiencias plebiscitarias recientes terminan generando la apariencia de que, por el involucramiento de las y los ciudadanos, son muy democráticas, cuando en realidad, nos conducen a una democracia de la apariencia", aseveró.

Sin referirse de manera directa a las consultas convocadas por Andrés Manuel López Obrador, Córdova expuso que en una democracia no todo puede ser sometido a un mecanismo plebiscitario, además de que se deben discutir todas las implicaciones de la democracia directa, pero evitar el abuso de ella.

"En lugar de contribuir a la pluralidad del debate democrático, se provocaría una simplificación artificial de la conversación pública y de la convivencia en clave democrática, porque no todo, en una democracia, puede ser sometido a un mecanismo plebiscitario, a un mecanismo de democracia directa", afirmó.

Sin embargo, el consejero presidente consideró que las democracias directas deben fortalecer a la democracia representativa, para lo cual es indispensable que ese tipo de ejercicios cuenten con una amplia discusión pública en el parlamento o en la plaza; el involucramiento activo de la ciudadanía con acceso a la información; la tendencia al compromiso para evitar caer en un régimen autoritario o "en la tiranía de la mayoría".

Así como condiciones de organización que garanticen imparcialidad, neutralidad, transparencia y equidad; acceso a la información y a los medios de comunicación, así como la constitucionalidad de los temas que se someten a consulta.