Advierte CNDH riesgos en Fuerzas Armadas

Ciudad de México- Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ampliar la influencia de las Fuerzas Armadas es un riesgo para la democracia.

Al presentar su informe de labores del 2018 ante la Comisión Permanente del Congreso, el Ombudsman Luis Raúl González Pérez reconoció que las quejas contra el sector seguridad disminuyeron, aunque advirtió que generalmente son por las violaciones más graves.

"Expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública y concederles potestad, como se ha llegado a anunciar, para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, así como adquirir bienes y contratar servicios, aún en estos ámbitos bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional, es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil", lanzó.

"Si se les concede poder económico, se afianza su poder político, si se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza, existe el riesgo de que, en la práctica, dejen de existir incentivos reales para que una vez superados los estados de emergencia renuncien a tales potestades".

Por ello, rechazó de nueva cuenta la iniciativa de crear la Guardia Nacional, aun si el mando fuera civil, pues no hay certeza sobre la temporalidad de la presencia militar y su repliegue a los cuarteles.

González Pérez también se posicionó en contra del aumento de la prisión preventiva oficiosa, pues ello, argumentó, no garantiza que el ministerio público investigue de manera objetiva, integral y eficiente, y pidió autonomía en las Fiscalías del País.

"Hemos rechazado enfáticamente la imposición de 'verdades históricas', no podemos permitirnos entrar a una época de 'verdades oficiales'", planteó.

Según los datos que brindó el Ombudsman, las quejas recibidas vinculadas al sector seguridad pasaron de 2 mil 292 en 2015 a mil 734 en 2018.

"No resulta suficiente, en tanto los hechos denunciados en este ámbito frecuentemente implican las conductas más graves en materia de derechos humanos y, aún con la disminución, continúan ocupando el segundo lugar de quejas presentadas en su contra".

En particular, las quejas contra el Ejército bajaron de 415 en 2017 a 382 en 2018, mientras los señalamientos contra la Marina aumentaron de 259 a 284 en el mismo periodo.

La Policía Federal pasó de 425 a 356, y la Procuraduría General de la República de 422 a 375.

Sin embargo, de las 40 autoridades a las que se les dirigieron ocho recomendaciones por violaciones graves en 2018, la PGR fue la más señalada, con seis casos, seguido de las Secretarías de la Defensa Nacional y la Marina, con tres casos cada una.