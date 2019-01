Actuó bien el Ejército: AMLO

Ciudad de México- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como buena la actuación del Ejército en la explosión de un ducto ayer en Tlahuelilpan, Hidalgo.

"Actuó bien el Ejército. Nosotros hemos dicho siempre que queremos el apoyo del Ejército con el giro que el propio Ejército está dando de atender asuntos de seguridad nacional y asuntos de seguridad interior y de seguridad pública respetando derechos humanos. Yo estoy en eso de acuerdo con la actuación de las Fuerzas Armadas", afirmó.

El Mandatario federal consideró que la intención no era confrontarse con los ciudadanos y en caso de urgencia comentó que el Ejército no hubiese logrado mucho.

"La información que tengo y coincide con el reporte. No era posible detener a las personas, eran muchos y se actuó con prudencia. En el caso de que se hubiese pedido auxilio, no se hubiese logrado mucho porque todo esto se da de repente.

"No podemos reprimir porque el detener significa desatar una represión, además muy riesgoso y no se tenían todos los elementos", agregó.