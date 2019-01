‘Fui porque dijeron que regalaban gasolina’

Tlahuelilpan—Edgar Pérez Mejía, campesino de Hidalgo de 37 años de edad, llegó con dos familiares al ducto de Pemex perforado en Tlahuelilpan, Hidalgo, porque le dijeron que estaban regalado gasolina.

“Yo no sé por qué fue la fuga, yo nada más llegué porque me dijeron que estaban regalando gasolina. Empezaron a decir que regalaban gasolina y venimos un primo mío y un sobrino y cuando llegamos ya había bastante gente, muchos iban de salida con sus garrafones”, indicó.

Pérez Mejía aseguró que cuando llegó al lugar la ‘fuente’ de combustible ya alcanzaba los cuatro o cinco metros de altura.

“Cuando explotó había un promedio de 30 personas adentro de la zanja. Los primeros, los primeros que recibieron el impacto fueron dos muchachos que nomás traían una playera amarrada en la boca, incluso uno yo alcancé ver se quiso brincar para allá, pero iba ardiendo en llamas. Había señoras, niños, ya en el momento comenzamos a correr despavoridos todos”, narró.

El campesino llenó un garrafón de gasolina y caminó a dejarlo lejos de la toma, a lo que adjudica haberse salvado de la explosión.

“Yo me salvé porque ya había sacado un garrafón y lo vine a dejar y cuando yo regresé por el otro, fue cuando vimos la explosión. Yo vi cuando explotó y apenas iba a entrar otra vez”, contó.

Indicó también que el garrafón que pudo sacar y llevó cerca de su motocicleta fue robado por pobladores.

“Cuando iba la mitad del camino, que se prende. Aventé el pinche garrafón y a correr. Todavía me jalé a un chavo que iba bien quemado. Lo aventé ahí a zanja, ahí nos aventamos los dos adentro de la zanja y ya de ahí otro chavo nos ayudó a salir, pero yo cuando salí ya mi gasolina ya no estaba, o sea no me llevé nada”, relató.