Desatan lectores sonrisas

Navidad será una celebración inolvidable este año para veinte familias que en medio de la precariedad en la que viven, jamás imaginaban que sus anhelos de vivir mejores fiestas se volverían realidad.

La generosidad de los lectores de El Diario, su entrega y su empatía harán que estos juarenses se olviden del hambre, el frío y la penuria cuando menos una noche.

Como cada diciembre desde hace décadas, el periódico publicó en sus páginas impresas y digitales las historias de estos juarenses apelando a la solidaridad de la comunidad lectora y los resultados superaron las expectativas.

A diferencia de lo que sucedió en años pasados, en esta ocasión la mayoría de las personas decidieron visitar directamente a los protagonistas de estos relatos para conocer de forma personal las duras condiciones en que están inscritos.

Aun cuando casi todos los donantes fueron juarenses organizados en iglesias, agrupaciones de la sociedad civil, equipos deportivos y familias individuales, la ayuda saltó no sólo fronteras, sino continentes.

Ciberlectores que radican en estados como Arizona, Colorado, California y Washington se unieron a la causa, igual que aquellos que leen la edición digital de El Diario desde Francia y Suiza.

A los Rivas Flores, por ejemplo, no les importó vivir en ese último país desde hace veinte años para enviar dinero a sus paisanos juarenses a quienes no olvidan a pesar de la distancia.

Gracias a todos ellos, Lluvia Selene Artalejo, la adolescente que cuando era sólo una niña pequeña sufrió un accidente que le arrancó la movilidad, recibió una nueva silla de ruedas de parte de los miembros de un Club Rotario de la ciudad.

Su madre no tiene ahora que preocuparse por los pañales que ella necesita, pues generosos lectores se los regalaron.

Lluvia se conformaba con un estuche de pinturas, pero los juarenses le obsequiaron un kit de maquillaje para esta Navidad.

La empatía ciudadana también permitirá a Natalia Lazcano, la abuela que ha tenido que cuidar de sus cuatro nietos menores después de la muerte de la madre de los niños, gozar de la ayuda del programa Seguro para Jefas de Familia del Gobierno Federal.

Petra Carrasco, otra abuela que vive una situación parecida a la de Natalia, cenará los tamales que tanto ansiaba sin tener que conseguir dinero para comprar los insumos y prepararlos, pues una familia se conmovió tanto con la historia que se los regalará.

Del mismo modo, Valeria Silerio Valles, quien vive con sus padres en una improvisada vivienda que en el fondo no deja de ser la caja vacía de un tráiler, por fin podrá jugar con los trastecitos que ella misma pidió.

Los duros testimonios de vida de los personajes de cada una de las historias también tocaron el corazón de agrupaciones como el equipo de futbol Soles de Ciudad Juárez.

Así, por segundo año consecutivo, los futbolistas se organizaron para llevarle esta vez a Susana Gutiérrez y su familia bolsas de carne, juguetes y otras cosas para celebrar todos juntos.

La Navidad será increíble para las veinte familias porque la maquiladora Yazaki se ofreció a obsequiarles dos piernas de cerdo a cada una.

Saturnino Valtierra Alvarado, el hombre epiléptico de 53 años que sólo deseaba “algo” para cenar y cobijas, tendrá lo que quería gracias a que los miembros de la Pastoral Juvenil de la Parroquia Máter Dolorosa fueron a visitarlo y le llevaron despensa.

Los muchachos organizaron una colecta interna y lograron reunir tantas cosas que también fueron a la casa de Margarita Chávez para recordarle que aun cuando su hija Nancy Susana tenga una expectativa de vida de tan sólo 12 años, siempre hay esperanza.

Con estas acciones, una vez más los juarenses demostraron que poco importan los problemas personales cuando hay quienes ni siquiera pueden garantizarles a sus hijos el calor de un hogar sólido, una cena navideña y un mejor mañana.

[email protected]