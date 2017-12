Tamales, el deseo de una abuela para sus nietos

Next

Pedro, un quinto nieto de 10 años, llegó apenas hace unos días. Su madre Guadalupe y él vinieron a Juárez cuando el temblor de más de 8 grados azotó al centro del país y derrumbó su casa en Veracruz.

Para esta Navidad, Petra y sus nietos, a quienes les hace falta ropa, zapatos y que nunca han tenido juguetes nuevos, quisieran cenar tamales.

“Me dicen que les haga tamales. Mijo, por favor, ¿yo con qué? Les digo que no tengo. No tengo para tamales, pa’ comprar la carne, pa comprar el chile california, pa’ hacerles tamales”, dice impotente.

Vida difícil

Luego de la muerte de su hija Ana Yésica, se fueron a vivir a una casa en Zaragoza. Entonces apareció Alfredo, un benefactor que les paga la renta de una casa en la calle Sierra de la Ranchería número 5671-B, en la colonia La Cuesta. También se encarga de los recibos, les compró muebles y cada 15 días les trae mandado.

“Yo le digo el angelito de mi guarda porque cuando más necesitaba yo, ahí estaba él. Me dijo: váyase a esta casa. –¿Y con qué voy a pagar el agua? –Yo le voy a pagar el agua, la renta y la luz, y trajo todo eso”, dice mientras muestra un calentón una mesa, dos camas, una televisión y enseres de cocina.

A pesar de la ayuda de Alfredo, de quien no tiene apellido ni dirección, Petra tiene que salir a diario a conseguir dinero, pues cuatro de los cinco nietos en su cobijo están en al escuela y requieren desde útiles hasta uniformes, sin contar las necesidades de comida y aseo diario.

“Para los gastos de la escuela, pidiendo, yo les decía a las señoras y señores, ando pidiendo para uniformes, para zapatos escolares, para calcetas, es como he salido adelante”, dice.

La ayuda no es suficiente. Por eso Daniel, el varón más grande, abandonó el segundo grado de la secundaria para trabajar en un mercado de segundas, y así ayudarle a la abuela con los gastos de la casa.

Gabriela está en tercer año de secundaria, no quiere salir en las fotos. Los otros tres se pasan la entrevista alrededor de la abuela, a quien le gritan las preguntas en el oído, como en el juego del teléfono descompuesto.

Qué necesitan

Todos tienen zapatos con hambre que comen aire por los hoyos.

Aunque hay muchas carencias no pierden la esperanza. Alondra, la más pequeña, aún desea muñecas y una tablet. Hace dos años soñó que Santa Clós le traía dulces, muchos dulces para todos.

Pedro y Brian se debaten entre un celular, una tablet o una patineta.

Daniel y Gabriela entienden más la situación. A ellos les gustaría que sus regalos de Navidad fueran ropa y zapatos. Un Xbox sueña él y un smartphone para ella.

Petra no pide nada, sino tamales para sus hijos. “Como le digo a mis hijos, yo lo que quiero es nada más que ellos crezcan, que estén en la escuela, mucha escuela, para que no salgan como yo, no sé leer”, dice.

Las heridas de Petra

Además de la sordera y de su cadera destrozada, Petra tiene otra dolencia. Si bien le hace falta un aparato para escuchar y hasta una revisión médica para ver si logra caminar, también tiene heridas en el alma que no ha logrado sanar.

Llora mientras platica que la gente se ríe de ella al verla caminar en su andador, mientras sale a pedir ayuda. Lo peor es el dolor que carga por sus hijos muertos.

“El padre me dice que tengo que perdonar (a los asesinos de los hijos), pero cómo. Cómo perdonarlos. Cómo. Yo no puedo perdonarlos”, dice con la garganta cara vez más cerrada.

Se le enjuga la mirada y sus ojos se pierden en casi 10 veladoras gastadas que tiene en una repisa. Ahí guarda el recuerdo de sus seis hijos asesinados.

Vio morir a su hija y perdió a otros seis de su descendencia. Ella también recibió balazos. A pesar de eso nunca ha recibido ayuda psicológica.

“Éstas me dicen que estoy amargada porque no las dejo oír música. Cómo voy a estar, todos mis hijos allá con mi padre Dios y yo aquí, llorándolos”.

A pesar de lo que ha pasado, los educa con amor.

“Me dicen que quieren una tabla, y yo les digo, aquí está su tabla”, bromea mientras muestra una vara con la que los amenaza. Luego en voz baja aclara: “No les doy, pero con esto me respetan”. (Martín Coronado / El Diario)

[email protected]

La familia

Gabriela Carrasco

16 años

3º de secundaria

Calzado: 4.5

Talla: 14-16

Regalos: ropa, zapatos y celular

Daniel

13 años

2º de secundaria

Calza: 6.5

Talla: Mediana

Regalos: ropa, zapatos y Xbox

Brian

11 años

4º de primaria

Calza: 4

Talla: 10

Regalos: zapatos, ropa, patineta, tablet

Pedro Lorenzo

10 años

5º Primaria

Calza: 3.5

Talla: 10

Regalos: zapatos, ropa, patineta, tablet o celular

Alondra

10 años

5º de Primaria

Calza: 19.5

Talla: 10

Regalos: zapatos, ropa, muñecas, tablet, dulces

Señora Petra

63 años

Calza: 24

Talla: M

Regalos: Aparato auditivo, ayuda psicológica-tanatología, revisión de la cadera, ropa y calzado

Dirección

Calle Sierra de la Ranchería número 5671-B, colonia La Cuesta