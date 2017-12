Esperan niños de comedor una posada y juguetes

“Vivíamos en un jacalito, nosotros limpiábamos vidrios en las calles. No teníamos una buena vida, el doctor vio todo y dijo ‘a partir de ahora no volverán a vivir así’. Nos trajo mucho mandado, me dijo que le diera gracias a Dios y que estuviera atenta porque él me diría como podría agradecerlo”, relató.

Esa noche fue cuando Maribel soñó su casa llena de niños hambrientos a los que alimentaba.

“En la despensa que me regaló el doctor venían muchas sopas Maruchan, vino un vecinito y me dijo que si le regalaba una, luego vino otro y entonces pensé que había para todos, hice un caldo y comimos juntos”, relató.

Fue así como Maribel dice que comprendió su misión en la vida, lo que parecía una serie de hechos casuales, se convirtió en el inicio del Comedor El Refugio.

Ubicado en la colonia Carlos Chavira, este lugar sobrevive de donativos de iglesias cristianas y atiende diariamente a una población que fluctúa entre los 80 y 100 usuarios diarios. Y actualmente se encuentra en crisis.

“Todos son muy necesitados. Son hijos que sus papás trabajan en la obra, o que viven con sus abuelas. Todos viven al día, nadie tiene que comer nunca y aquí vienen y los atendemos con la gracia de Dios, porque sólo él sabe de dónde sacamos para darles de comer. Vivimos todos con carencias, pero nunca nos ha faltado comida”, dijo.

Entre las personas que comen en este lugar incluso hay niños con discapacidad, adultos mayores, y familias enteras de hermanos cuyos padres están ausentes.

“A veces cuando nos quedamos cortos de comida, nos andamos esculcando las bolsas para ir a la tienda a comprar tostadas y ver como completamos”, dijo.

Aunque todos estos años Maribel se las ha arreglado para conseguir personas de buena voluntad que apadrinen a sus niños y les consigan juguetes para Navidad; este año su padre enfermó de gravedad y le fue imposible conseguir los recursos.

“Incluso tuve que vender el carro que teníamos y con el que íbamos por la comida que nos dan en algunas tiendas. Estos tres meses han sido muy difíciles, esta será la primera Navidad que no les haré posada a mis niños”, declaró.

Uno de ellos es Daniel Abraham López Chavira de 10 años, quien toda su vida ha sido cuidado, junto con su otro hermano y hermana, por sus abuelos.

Su abuelo, que era el único sostén de la familia, murió hace seis meses y desde entonces se han quedado solos con su abuela de 61 años.

“A mí me gustaría que nos dieran juguetes a todos, que estuviéramos felices”, dijo el niño, cuya abuela de hecho se ha convertido en una de los cinco voluntarios que apoyan al comedor de Maribel.

Otros de los niños que acuden al lugar dijeron estar esperanzados de que al final alguien les haga una fiesta, pues lo que les dieran en el comedor sería lo único que recibirían para estas fiestas decembrinas.

Para Maribel todo esto es un milagro, pues poco después de haber iniciado el comedor y haber dejado sus vicios para dedicarse de lleno a su familia y a las familias de las colonias, regresó al hospital en busca del doctor que la ayudó, Gabriel Hernández.

“Pero me dijeron que ahí nunca trabajó un doctor con ese nombre, y que no había registros de nadie que se llamara así, ni de nada. Yo creo que fue un ángel, el Ángel Gabriel, que me encomendó esta misión”, dijo.

Y es por ello que no pierde la esperanza de que aun con todas las carencias que ha sufrido este año, pueda encontrar los recursos para hacer la fiesta con la que podría hacer felices a los niños del comedor.

“Yo me conformo con poder darles un tamalito, un champurrado y un juguete a todos. No me gustaría verlos tristes esta Navidad”, dijo.

[email protected]

¿Desea ayudar?

En el comedor se atiende a 100 menores

Se ubica en calle Atrás Quedó la Huella #1903

Entre Margarita Flores y Esperanza Rodríguez

Está a un costado de la Escuela de Mejoramiento Social para Menores

Petición

Alimentos, dulces y juguetes para realizar una posada

Ropa usada de invierno para hombres y mujeres de 1 a 14 años