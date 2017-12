Mejorar su casa y una cena serían su felicidad

Desde que quedó ciego, el dinero no alcanza y ni siquiera ha podido ver cómo su casa, en la calle General Julián Pérez #7879, 80 metros al norte de la Ponciano Arriaga, poco a poco se ha venido abajo, sin alguien que la cuide como él solía hacerlo.

Sólo usando sus otros sentidos puede saber que el techo tiene grietas, que el patio ya es de pura tierra, que hay un desorden en la mesa y que los colchones ya son demasiado viejos para aportar un buen sueño.

Para encontrar la puerta, pega las manos a la pared, pues sólo percibe oscuridad total. Nunca ha recibido entrenamiento para invidentes. Sobrevive con lo poco que gana de vender fotos ajenas en escuelas, las que de vez en cuando puede tomar su hijo desempleado, y una despensa que le da el gobierno.

Con orgullo muestra su colección de cámaras destartaladas, colocadas en un muro que señala, sin atinar bien dónde está.

A veces, los vecinos les regalan comida para él, su esposa María y los dos hijos que aún viven en su casa, uno de ellos con discapacidad y otro sin empleo.

La ceguera

Un día de verano del 2011, Sergio manejaba su camioneta cuando perdió la vista a causa de un glaucoma relacionado con la diabetes.

“Empecé a ver telarañas que se pasaban de un ojo a otro. Y luego de repente zas, ya no vi nada”, narra.

Explica que una hija fue la que lo llevó a la casa. Tras operarse una vez recuperó parcialmente la vista, pero unos meses después le salieron cataratas en ambos ojos y le arrebataron las sombras que aún veía.

“Entonces me volví a operar, pero de ahí sí ya no vi nada. Nada. Ni una sombra veo ya”, añade.

“Ahora ya no tengo esperanza, ya me dijeron que no voy a poder ver en lo que Dios me deje de vida”, lamenta.

“Yo siento mucha depresión, me siento desesperanzado, pero tengo fe en Dios. Me hinco en las noches: dame fuerza por favor… Qué bárbaro, es una depresión que no se la deseo a nadie, más cuando estoy muy correteado de la vida, es una cosa terrible, es muy triste vivir esta vida así…”, dice.

La depresión de Sergio no llegó sola. Aunque viven cuatro en esa casa nadie recoge las cosas. La mesa y las camas están tiradas.

Un problema en el drenaje destruyó el cemento del patio de su casa. “Son 15 sacos de cemento… ¿de dónde voy a sacar yo para arreglarlo?”, dice mientras se tambalea al caminar por el piso irregular del patio. “Antes esto estaba todo encementado, pero mire ahora”, dice tras explicar que una fuga les hizo levantar todo el piso.

“Toy muy fregao económicamente; mire, ni colchones, mire, no le digo que esta casa ya es un… ¡ay Dios mío! no estaba así cuando yo miraba”, dice desesperado.

La capacitación

Nunca ha recibido capacitación para invidentes, por lo que usa el bastón instintivamente. No sabe leer en sistema braille, ni identificar los billetes con sus manos.

Su hijo Mario, de 35 años, tiene una condición de trastorno del desarrollo intelectual. Batalla para hablar y camina con dificultad, pero es quien lo lleva de su casa al centro comunitario y a las escuelas donde vende fotografías. También es él quien le describe los billetes con los que le pagan y los que da de cambio cuando logran hacer una venta.

“En las escuelas me quieren mucho los maestros, me dan permiso de poner tape y pongo mis fotos ahí pegadas. Este muchacho me dice: te pagaron 100, da 30 de cambio”.

Su otro hijo, Pedro, de 28 años, no tiene empleo y ocasionalmente le ayuda con las fotos.

Aunque tiene 17 nietos y 3 bisnietos, recibe pocas visitas. A sus 4 hijas les enseñó fotografía y han vivido de ella, pero ahora no lo frecuentan, así que en la oscuridad se siente más solo.

“Yo les pagaba sus partos, yo les ayudaba con sus casas cuando tuve todo. Entonces era su padre, ahora que están grandes, Dios las bendiga. Yo me conformo con que vengan y me digan: ¿Cómo está papá? que me hablen con cariño, con amor, con comprensión. No, allá cada y cuando vienen”, dice.

La Navidad ya no es como antes. “El año pasado una señora me encontró a mí y a mi esposa en la calle, que veníamos del centro comunitario. De rato me trajo una despensa, y era casi pa’ Navidad, me dijo: ¿no va a salir señor Sergio?, y me dijo: ahorita en la noche le traigo la cena navideña. ¿Que qué me trajo? ¡Un pavo! ¡Una cena navideña completa!”, recuerda gustoso.

¿Desea ayudar?

Sergio Benítez

Edad: 66 años

Ceguera por glaucoma y cataratas

Dirección:

General Julián Pérez 7879, entre Ponciano Arriaga y Calixto Contreras

Qué necesita:

Cena de Navidad / Colchones / Capacitación para invidentes / Atención contra depresión

Tel: 656-457-4773