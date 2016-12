El olvido se hizo parte de sus días

Actualmente se desempeña como rotulista, pero hace varios meses que nadie lo contrata.José dice que en Navidad le gustaría cenar un pollo rostizado y frijoles refritos con queso, aunque estas fechas no son parte importante en sus vidas porque pasan desapercibidas debido a que no hay con quién celebrarlas y mucho menos dinero para regalos.Debido a su enfermedad, José olvida las pláticas por más recientes que sean, también mezcla sus recuerdos de la infancia, cuando aún vivía su madre y era muy feliz.“Él es como un niño, a veces se pone muy terco y me toca lidiarlo, no lo puedo dejar a la aventura”, expresa Bonifacio.Hace más de un año José se salió de la casa y estuvo extraviado por más de 15 días. Cuando había perdido todas las esperanzas de encontrarlo, le notificaron que estaba en un asilo al otro lado de la ciudad.“Estaba desesperado porque no sabía qué le había pasado, es lo único que tengo”, refiere mientras acomoda un frasco casi vacío de café en una mesa improvisada.Aunque José tiene dos hijos que radican en El Paso, pocas veces lo visitan. La última ocasión fue hace más de un año.Los hermanos viven en esa colonia desde el 2009, en la última cuadra de la zona. El cuarto que les fue prestado colinda con el enorme desierto, lleno de maleza y animales de monte.El propietario del terreno también los apoya con 300 pesos a la semana por cuidar el lugar y algunas pertenencias en el patio.Bonifacio cuenta que los pocos alimentos que logran comprar con ese dinero lo adquieren en una tienda de abarrotes cercana.“No tiene caso ir a una tienda grande, para qué si solamente vamos a comprar dos o tres papitas y una cebolla”, indica el hombre.Preparan sus alimentos en una parrilla de leña que improvisaron e instalaron en el patio. Periódicamente salen a buscar leña al baldío aledaño.La tristeza se refleja en el rostro de ambos. Los estragos de pesadas labores que realizaron por años se dejan ver en sus manos agrietadas y ásperas.Bonifacio dice que José olvida lo que vivió hace años, pero considera que es lo mejor para que no sienta el desprendimiento de su familia.A pesar de todo, dicen estar contentos porque siguen juntos. Recuerdan que desde niños siempre fueron muy unidos y así continúan.La pequeña casa en donde radican cuenta con una mesa a medio destruir, un calentón de leña y dos camas plegables con colchones extremadamente adelgazados por el uso. También un estéreo en donde escuchan la radio para distraerse un poco.Cuentan con una letrina que está al fondo de la propiedad hecha con algunas tablas que encontraron en su andar y forrada con un par de hules. Carecen de drenaje y agua potable.Cuando llueve, el agua invade su hogar por los múltiples huecos que tiene en las paredes de madera. Adentro se genera un lodo pantanoso ya que el piso es de tierra.Apenas cuentan con un par de cambios de ropa para cada uno. Sus playeras y chamarras tienen agujeros de tanto que han sido utilizadas.Aunque hace tiempo Bonifacio logró comprar un terreno y un grupo religioso le apoyó con la edificación de un cuarto, no cuenta con los recursos necesarios para acondicionarlo y adquirir muebles.“Tenemos esa casita, pero José se siente más cómodo aquí y yo no lo puedo obligar a irnos”, expresa el hermano menor.Como cada Navidad, tienen la esperanza de que un vecino de la colonia los invite a cenar el 24 de diciembre.“Hay gente muy buena por aquí, que nos arrima un taco de vez en cuando, aunque casi no salimos ellos se preocupan por nosotros”, afirma Bonifacio mientras vigila a José para que no se salga de la propiedad.Para llegar a la casa de Bonifacio y José, se toma la carretera a Casas Grandes, a la altura del kilómetro 30 hasta la calle Vía del Central y se toma hacia el sur. La vivienda se encuentra en la esquina con Tojoba de la colonia Granjas del Desierto. (Maricela Morones / El Diario)

¿Desea ayudar?

• Para llegar a la casa de Bonifacio y José, se toma la carretera a Casas Grandes, a la altura del kilómetro 30 hasta la calle Vía del Central y se toma hacia el sur, la vivienda se encuentra en la esquina con Tojoba de la colonia Granjas del Desierto.

Para quienes requieran mayor información o apoyo para hacer llegar los regalos, pueden comunicarse al número celular (656) 573 08 78, o bien al correo electrónico [email protected] con Leticia Solares.

