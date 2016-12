Madera, láminas y tela forman su hogar

Todos los días aprecia esta privilegiada perspectiva de la frontera y a diario, lejos de entusiasmarse por este espectacular panorama del que reconoce su belleza, la mujer de 52 años se pone a sollozar. La vastedad de la escena la hace sentir sola y triste, sobre todo a medida que el tiempo transcurre sin traer consigo la ocasión para mejorar su vida. Rafaela Guajardo Castañeda vive en lo más alto de un cerro de la colonia Renovación 92, en un pequeño jacal de unos pocos metros cuadrados que, antes de morir, su esposo le construyó a base de trozos de madera, láminas y pedazos de tela hace tres años Por fuera, ese lugar es un conjunto de tablas clavadas entre sí que amenazan con derrumbarse; por dentro, un inhóspito espacio penumbroso y frío como una cueva. El suelo es la fina arena del terreno montañoso, las paredes son viejos fragmentos de cartón y el techo unas cuantas piezas de madera llenas de telarañas. La mujer sabe que ella y el único hijo de 14 años que vive consigo corren peligro allí dentro, pero también es consciente de que no tienen otra parte a dónde ir. Por esa razón, Rafaela y Santiago pasarán la Navidad en lo alto del cerro cenando tamales, si es que logran juntar el dinero que necesitan para ir al Centro y comprar la masa, las hojas, el chile y todos los insumos con que los piensan preparar. Santiago tiene muchas ganas de volver a probarlos, por eso se lo pide a su madre con mucha insistencia. Con esfuerzo, procura llevarle todo el dinero que le pagan en su trabajo y además, se esmera en llevarle pedazos de cobre que se encuentra tirados para que puedan venderlos y obtener ingresos adicionales. “Mi hijo trabaja en un camión de los que venden gorditas. Limpia las mesas, barre, despacha las sodas y se las da a las personas. En un día me trae 100 pesos. De propina le dan en veces 50 o 100. Entra de 7 a 12. En veces trae los 100 o 150”, comenta Rafaela.

Las condiciones en las que ambos viven son tan indignas que la cocina es a la vez sala de estar y baño. Asearse en una regadera es algo impensable; en su lugar, deben acercar una tabla al calentón de leña y pararse sobre ella para vaciarse encima el agua de una cubeta que les regala una vecina que vive cuesta abajo, que tampoco paga el servicio.Si su cuerpo les pide hacer sus necesidades fisiológicas, la madre y el hijo tienen que ir a la otra parte del cerro a hacerlas a la intemperie.Aun con todas estas molestias, doña Rafa asegura sentirse mejor en Juárez que en su natal Mapimí, Durango, de donde salió deslumbrada por las oportunidades que la industria maquiladora le había ofrecido a otro de sus hijos. Allá están sus otros parientes, pero es como si no lo estuvieran porque, afirma, ellos no la apoyan.En esta frontera, un día común para ella consiste en irse a juntar leña al monte y buscar cosas de segunda mano que pueda vender en la vía pública como pantalones, chamarras, zapatos y juguetes usados. Aquello por las mañanas, pues por las tardes regresa a lavar trastes o lo que tenga que hacer en su casa.“Siempre hemos sido pobres”, menciona Rafaela. Allá en Durango también éramos así. Nomás que allá sí teníamos casa. Pero nos la pasábamos así también. Mi mamá nos hacía tamales porque no teníamos. Pero nunca he salido de esto, lo mismo y lo mismo. Me siento sola. Me siento triste para estas fechas”.Si usted desea alegrar la Navidad de esta familia, puede acudir a su casa que se localiza sobre un arroyo al final de la calle Alfonso Caso.Para llegar, tome la avenida 16 de Septiembre hacia el poniente y llegue hasta la calle Arroyo Caborca. Ahí, continúe derecho hasta la cuchilla donde se convierte en Pitiquito y siga. Avance por la calle Pitiquito hasta que se transforme en Guerrero Negro y luego gire a la derecha en Rosario Castellanos.Lo que más necesitan son alimentos básicos como arroz, frijoles, pastas y verduras, pero también requieren agua embotellada y cobijas. (Fernando Aguilar / El Diario)

¿Cómo ayudar?

Si usted desea alegrar la Navidad de esta familia, puede acudir a su casa que se localiza sobre un arroyo al final de la calle Alfonso Caso.

Para llegar

Tome la avenida 16 de Septiembre hacia el poniente y llegue hasta la calle Arroyo Caborca. Ahí, continúe derecho hasta la cuchilla donde se convierte en Pitiquito y siga. Avance por la calle Pitiquito hasta que se transforme en Guerrero Negro y luego gire a la derecha en Rosario Castellanos.

Lo que más necesitan son alimentos básicos como arroz, frijoles, pastas y verduras, pero también requieren agua embotellada y cobijas.

Para quienes requieran mayor información o apoyo para hacer llegar los regalos, pueden comunicarse al número celular (656) 573 08 78, o bien al correo electrónico [email protected] con Leticia Solares.

[email protected]

@