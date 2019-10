Se unen por Massimo González

Ciudad Juárez.- Con la intención de costear una prótesis de brazo izquierdo para Massimo González, de 19 años, quien perdió su extremidad tras un accidente vehicular la semana pasada, sus seres queridos organizan una kermés para este próximo domingo 6 de octubre a partir de las 14:00 horas en el Lienzo Charro, ubicado en la avenida Del Charro.





En entrevista, su hermano mayor, Esteban González, de 29 años, indicó que apenas antier dieron de alta a Massimo, quien estuvo desde el sábado 21 de septiembre hospitalizado en Star Médica.





Añadió que es estudiante de enfermería de tercer semestre en el Hospital General, y que es una persona muy trabajadora y honesta, que siempre busca ayudar a las personas.





“Lo primero que dijo al despertar es que quiere seguir estudiando enfermería y seguir haciendo deporte porque juega futbol. Es una persona muy activa y sigue con la misma actitud”, indicó.





Respecto al accidente, narró que no tiene muchos pormenores, ya que no es un tema en el que se hayan centrado luego de que su hermano salió de la atención médica. No obstante, añadió que desde lo que sabe puede asegurar que las condiciones de la vialidad tuvieron mucho que ver.





“Lo que sé es que fue en una de las curvas cerca de la Gómez Morín, ahí venía y como hubo un bache, ahí fue donde pasó el percance. Lo importante, de verdad, es que está bien porque créanme que él tiene todas las ganas de seguir adelante, y de continuar”, precisó.





“Apóyenos, por favor. Nosotros de hecho, cuando comenzamos con esto, no esperábamos un apoyo tan grande y la verdad es que nos han apoyado bastante. Queremos que todo lo que nos están mandando para la kermés se acabe para solventar ese costo de la prótesis, que honestamente aún no sabemos cuánto costará, pero lo que vayamos juntando tengan por seguro que será destinado a obtenerla”, puntualizó González, quien apeló a la solidaridad de la población fronteriza.