Le meten ‘llaves’ a la inseguridad

Después de 43 años en el ring y de haber logrado más de cuatro campeonatos mundiales, Lola “Dinamita” González regresó a la ciudad donde nació y donde empezó su carrera, para enseñar a las mujeres a utilizar la lucha libre como una herramienta de autodefensa.

“Si te ponen un arma es de verdad complicado, pero cuerpo a cuerpo sí hay recursos, hay ciertas técnicas que pueden de momento distraer para ganar tiempo y parar el ataque”, explicó la luchadora que ofrecerá hoy su última sesión gratuita de defensa personal a las mujeres que acudan de 4:00 a 6:00 de la tarde al Museo de Arte de Ciudad Juárez.

“Dinamita” comenzó a practicar la lucha libre en la Arena Internacional de la colonia Chaveña a los 14 años de edad. “La familia Guerrero convocó a 18 jovencitas, pero al final sólo quedamos cuatro”, recordó la originaria de la colonia Revolución Mexicana, quien actualmente vive en la Ciudad de México y ha luchado en más de 25 países.

Tras más de cuatro décadas de carrera y más de cuatro campeonatos mundiales con el Consejo Mundial de Lucha Libre, el movimiento independiente y Lucha Libre AAA, la juarense regresó consciente de la violencia que se vive en contra de las mujeres en esta frontera, con el objetivo de apoyar a la visibilización de lo que ocurre, pero también para ayudar a las mujeres a defenderse y empoderarse.

“En 2008 cuando estaban las cosas muy fuertes aquí yo vine porque estaba muy angustiada por mi familia, y me acuerdo que me venía persiguiendo un hombre en una colonia de la periferia, donde las cosas son más difíciles por las pandillas. Yo ya sabía que estaban matando muchísimas mujeres, y lo enfrenté, en ese momento al verse enfrentado ya no hizo nada realmente, me venía siguiendo mientras me consideraba intimidada, pero yo venía buscando el mejor momento, porque estaba acorralada, pero sí lo enfrenté y no traía un arma”, aseguró.





Busca Lola empoderar a la mujer

El propósito del taller no es solamente que las participantes aprendan a defenderse físicamente en caso de un ataque, sino también que cambien su actitud y se empoderen.

“Las cosas siguen pasando, pero no estamos mudas, no somos indiferentes, la gente tiene miedo”, lamentó la luchadora.

El taller que comenzó el lunes y culminará hoy forma parte del coloquio internacional sobre género y migración “De un lado a otro”, que se llevará a cabo en el Centro Cultural de las Fronteras el 17 y 18 de octubre de 9:30 de la mañana a las 5:30 de la tarde.

Se trata del evento previo al coloquio organizado por el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el Museo de Arte de Ciudad Juárez y la Secretaría de Cultura.

“El objetivo del coloquio es generar una reflexión sobre la coyunturade los discursos de género y migración, en las artes visuales, en la literatura local y global, con énfasis en la frontera entre México y Estados Unidos, y su particular situación en Ciudad Juárez”, explicó Natalia Millán, del MUAC.

El viernes se ofrecerá la charla magistral “Cuatro tentativas de escape: conceptualismos, feminismos, multiculturimos y paisaje”, con la doctora Lucy Lippart, de Estados Unidos, quien es historiadora del arte y activista.

El cierre del coloquio será una función de lucha libre femenil y exótica con Lola “Dinamita” González, Cassandro y 15 luchadoras y luchadores más, el mismo viernes a las 6:30 de la tarde a 8:00 de la noche, en el Museo de Arte de Ciudad Juárez bajo el título Lucha de Fronteras/A Struggle of Borders.

Para mayor información sobre el coloquio y el taller de lucha libre puede visitar la página www.muac.unam.mx. (Hérika Martínez Prado / El Diario)