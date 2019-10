Chihuahuense modelo

Ciudad de México.- Vogue celebra sus 20 años en México con una serie de seis portadas especiales rindiendo homenaje a mujeres mexicanas que se muestran líderes del país en diferentes ramas, entre ellas, la corredora rarámuri María Lorena Ramírez.

Originaria de la Sierra Tarahumara, María Lorena ha resaltado por su excelente desempeño en carreras de larga distancia. Fue reconocida al alcanzar el tercer lugar en el Tenerife Bluetrail, una competencia de 102 kilómetros en la isla española.

“Me gusta ser una mujer rarámuri, me gusta tener esta cultura, estas tierras que estoy pisando, donde he crecido, es un lugar muy bello. Tenemos de todo, tenemos árboles, tenemos muchas cosas aquí en el estado de Chihuahua. Me siento muy feliz de lo que tengo”, dijo para Vogue México.

Lorena corre con la vestimenta tradicional rarámuri y con huaraches, respetando su tradición.

María Lorena Ramírez, la corredora rarámuri que conquistó el Ultramaratón de los Cañones en 2018, es la portada de la revista Vogue.

“Esta edición de Vogue México es un homenaje a nuestro país. Viajamos del norte al sur para compartir las historias de mujeres que son las verdaderas líderes de nuestros tiempos”, indicó la publicación.

Ramírez tiene 24 años de edad y nació en la comunidad de Ciénega de Norogachi, en Guachochi.

Jamás imaginó convertirse en una corredora internacional. Sin embargo, una inesperada victoria catapultó a esta mexicana de la comunidad tarahumara a incursionar, más allá de su amada tierra, en esta carrera de la vida. María Lorena se deja ver desde lo más transparente, fotografiada por el lente de Rena Effendi y con la realización de Enrique Torres Meixueiro.

La corredora rarámuri es elegida por Vogue como una de las mujeres líderes del país, por lo que fue retratada con su indumentaria en Guachochi