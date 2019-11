CASA les cambió la vida

Ciudad Juárez.- A los 11 años de edad, Ever ya era todo un “señor pandillero” en una de las colonias del poniente de la ciudad, se juntaba con amigos del barrio y se enfrentaba a golpes con bandas rivales, llegó incluso a consumir mariguana y así, en ese ambiente, veía su porvenir cuando fuera adulto.

Pero así como tenía amigos pandilleros, también estaban los que seguían en la escuela y obedecían a sus padres, y fue uno de ellos quien lo acercó al Centro de Atención y Promoción Juvenil (CASA), en donde ahora, a cinco años de distancia, ya no está en una pandilla, estudia y no consume drogas.

Como Ever, son muchos los casos de niños y jóvenes de ambos sexos que han dejado las calles para unirse a las actividades de esta asociación civil y mejorar como personas. Como parte de lo que ahora hacen, varios de ellos participaron en el Cuarto Festival de Talentos Juveniles, evento efectuado en el teatro El Paseo y en el que se presentaron grupos interpretando melodías de varios géneros musicales, además de bailes, teatro y la venta de artículos que los mismos jóvenes elaboran.

Entre esos artículos que ofrecieron a los asistentes al festival están los pins de distintas imágenes, una tarea en la que participa Ever, un muchacho de 16 años de edad que decidió unirse a CASA después de andar en las calles vagando, peleando con otros niños y jóvenes y hasta consumiendo mariguana.

“Desde que tenía 11 años andaba en la calle agarrándome a fregazos con otros chavos del barrio, casi siempre sólo por el gusto de hacerlo, iba a la escuela a sexto año, pero faltaba mucho, eso no les gustaba a mis papás y aunque me daban con el cinto, de todos modos me escapaba para irme con los compas”, dice el adolescente, quien vive en la colonia Granito.