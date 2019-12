Buscan muñecas para alegrarles el día

Para que 12 mujeres del Asilo de Ancianos Desamparados de Ciudad Juárez A.C., tengan entretenimiento y compañía, buscan muñecas usadas para las mujeres del refugio.

“Estamos haciendo una colecta porque a ellas les gustan, las agarran y se ponen a jugar con ellas, y como aquí no podemos tener mascotas, una muñeca es como algo que les pertenece, es como un amigo, explicó Juan Torres, administrador del lugar.

Una muñeca de trapo será la compañía de Mercedes, de 98 años de edad, quien vive en el asilo junto con otras 11 mujeres adultas mayores, a quienes también les gustan ese tipo de juguetes.

Mercedes ve, escucha, padece de la presión alta y tiene problemas para comunicarse, sin embargo, al ver la primera muñeca que llegó a sus manos, expresó su alegría con una sonrisa.

A Guadalupe Azucena Dohr tiene el gusto por los muñecos pelones, y espera que durante la colecta alguna persona le regale uno.

Ella tiene un año en el asilo, pero desde hace cuatro no ve a sus tres hijos, comentó Dohr. “Siempre me han gustado esos muñequitos, se me hacen curiosos, lo quiero para ponerlo a un lado de mí cama, es para acordarme de mis tres hijos, que no vienen”, expresó la entrevistada.

De acuerdo con el administrador del asilo, una muñeca tiene un valor porque le darán un cuidado especial y será de su propiedad, además les ayuda emocionalmente debido a que las mantendrá ocupadas.

Actualmente el asilo tiene 35 adultos mayores, los cuales tienen servicio de alimentación, vestuario, médicos y enfermeras.

Las muñecas pueden ser de preferencia usadas y de cualquier material y tamaño, solo no deben traer accesorios pequeños, mencionó Torres.

La recolección se llevará todo el mes de diciembre, en las instalaciones del hogar, ubicado en el cruce de la avenida Insurgentes y Constitución.

Para más información puede mandar un mensaje de WhatsApp, al número (656) 3-80-55-66.





[email protected]