Ayuda a otros a vencer barreras

Correo electrónico





La discapacidad auditiva que padece Víctor Aarón Pedroza Rodríguez, de 26 años, fue el motivo que lo impulsó a profesionalizarse para apoyar a personas con capacidades diferentes.





Pedroza Rodríguez fue invitado ayer al conversatorio que organizó la Red Regional de Familias con Hijos e Hijas con Discapacidad Región Juárez, para compartir su experiencia de vida con los asistentes.





El ponente cursó la Licenciatura en Enfermería, tiene una Maestría en Administración, Maestría en Educación en Práctica Docente, y actualmente se encuentra en proceso para un doctorado en Ciencias de la Educación.





Además es nadador profesional de aguas abiertas y el año pasado representó a México en Dubái, donde obtuvo la primera posición.





También ha participado en concursos en playas del Caribe, Nayarit y Acapulco, en donde ha nadado hasta por seis horas.





“La natación es mi refugio, es lo que me ayudó a salir de la depresión; yo no podría vivir sin nadar un día, esto también me impulsó para hacer todo lo que hago”, dijo el entrevistado.





Pedroza Rodríguez contó que gracias a que su madre acudía a cursos para informarse sobre su padecimiento, ella obtuvo el conocimiento para que él se pudiera desarrollar en la infancia y enfrentar las críticas de sus compañeros en la escuela. (Verónica Domínguez)













Dan a padres herramientas para educación de niños con discapacidad





“Fueron muchas dificultades las que pasé, lo bueno es que yo fui uno de los protagonistas para cambiar las estrategias y enseñarles cómo debían enseñarme a mí el conocimiento de la educación superior”, dijo el entrevistado.





Aunque Pedroza es sordo puede expresarse de manera verbal en español e inglés apoyado por una intérprete de lengua de señas mexicanas, conocimiento que comparte mediante cursos que se ofrecen en el Parque Central.





Durante la plática Pedroza enfatizó la importancia de buscar redes de apoyo para informarse sobre las situaciones comunes que pasan los padres que tienen hijos con alguna discapacidad, para que juntos puedan resolver dudas y también ayuden a otros padres cuando tienen alguna dificultad cuando solicitan servicios en alguna institución educativa o quieren apoyo de alguna institución.





Añadió que hacen falta maestros con capacidades diferentes para tener atención multidisciplinaria en el área educativa.





“La discapacidad no está en el hijo o la hija, la discapacidad está en la actitud; debe cambiar el entorno para que se pueda adecuar al entorno de la persona”, enfatizó el ponente.





Luz Ollervídez, del comité organizador de la red de padres de familia, mencionó que este tipo de actividades tiene el objetivo de trabajar en el empoderamiento de los padres.





“Es para preparar a los padres, brindarles herramientas sobre el cuidado de sus hijos y que tengan un mejor desarrollo en todos los ámbitos, los invitados a este conversatorio tienen el propósito de proveer a los padres de modelos exitosos de crianzas y educativos, nos dan motivación para seguir sus pasos y luchar contra las barreras que se nos presentan”, explicó Ollervídez.





La Red Regional de Familias de Hijos e Hijas con Discapacidad, Región Juárez, es una iniciativa del Sistema Educativo de Atención Especial, que surgió en Chihuahua en el 2015, por parte de padres líderes que trabajan a beneficio de proyectos comunitarios dentro y fuera de las escuelas. (Verónica Domínguez)













Para saber





Pedroza Rodríguez cursó:





• Licenciatura en Enfermería





• Maestría en Administración





• Maestría Educación en Práctica





Docente





• Está en proceso para un doctorado en





Ciencias de la Educación





• Es nadador profesional de aguas





abiertas