Aventura europea

Impaciente, más que lista para viajar a España y convertirse en la primera voleibolista juarense en jugar profesionalmente en Europa; así se encuentra Mónica Moreno, quien solamente espera la visa de trabajo para reportar con el equipo Aguere de Tenerife (Islas Canarias).

“Muy contenta por esta oportunidad, la verdad que este tipo de oportunidades se presentan una vez en la vida y tengo que aprovecharla. Para mí representa un gran reto porque salgo de la rutina de la planificación que hay en México y motivada porque no es lo mismo jugar por amor al deporte y que ahora me paguen por hacer lo que más te gusta”, comentó vía telefónica la voleibolista surgida de las Lobitas del Cbtis 114.

Sin especificar el monto, Mónica dijo que por primera vez en su carrera tendrá una retribución económica, un sueldo que dignifica su trabajo dentro de la cancha.

“Desde que se interesó por mí, el club me ha apoyado bastante. Ni la universidad (UANL) me ofreció tanto como ellos”, dijo la jugadora de 24 años. La voleibolista fronteriza fue contactada por el club Jamper Aguere, que participa en la Superliga Femenina, a través de su representante Marco Macías, quien fue la persona que en México habló con el coach del citado conjunto de San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

“Marco habló conmigo y me dijo que ese equipo buscaba una jugadora central; mi representante les hizo llegar un video de mi participación con la Selección Nacional Mexicana en el Campeonato Mundial de Japón y luego ellos me llamaron”, aseguró Mónica, quien solamente está en espera de que le llegue su visa de trabajo para irse a España.

La Superliga Femenina ya comenzó, actualmente tiene cinco jornadas realizadas. El equipo Aguere marcha en la quinta posición con marca de 3-2.

“La verdad que es un buen inicio, pero la idea es pensar más allá. Si ya logré salir de México, por qué no pensar en llegar al voleibol en Italia”, manifestó.

Moreno ya estaba lista en agosto pasado para viajar a Tenerife, pero un compromiso con la selección azteca la obligó a permanecer en el país.

“Ahorita ya firmé un precontrato con el club, llegando allá se firma el contrato para ponernos a jugar lo antes posible. Estoy muy agradecida con los entrenadores Aarón y Eleazar Cruz por toda su ayuda. Soy y seré orgullosamente loba”, expresó.