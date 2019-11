Ahora ven mejor la vida

A seis meses de que iniciara el programa “Ver mejor para vivir mejor”, se han beneficiado 270 trabajadores de la industria maquiladora y sus familias con cirugías de cataratas.

Karla Espinoza, director general de Con Visión, comentó que se ha cumplido la meta en un 50 por ciento que se propusieron desde el arranque del proyecto.

El objetivo propuesto es realizar en un año mil 500 consultas para valoración médica, 800 consultas oftalmológicas, 800 valoraciones por médico internista, 800 estudios preoperatorios, 620 cirugías, 650 estudios socioeconómicos y 300 lentes graduados que se elaboran en la clínica Con Visión.

De acuerdo con la información proporcionada por Espinoza, hasta el segundo trimestre se han visitado 140 empresas, de las 200 que se tienen proyectadas; 465 consultas para valoración oftalmológicas, 330 valoraciones de medicina interna, 330 estudios preoperatorios, 270 estudios socioeconómicos y 750 valoraciones para detección.

El proyecto es apoyado por la Fundación Strategic Alliance, A.C., (USMC), la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) y la clínica Con Visón.

El 65 por ciento del programa “Ver mejor para vivir mejor” es aportado por la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) y el otro 35 por ciento por la fundación USMC; en las instalaciones de la óptica se realizan las intervenciones quirúrgicas.

“Este proyecto está provocando un cambio sustancial en el estilo de vida y calidad de vida en las comunidades juarenses, este proyecto se arranca como pionero en la región, específicamente la patología que estamos tratando que es parte de la salud visual por medio de catarata, cambiando las posibilidades de reintegrarse de manera mucho más segura a sus actividades de trabajo”, expuso Espinoza.

Agregó que han atendido a la catarata congénita en trabajadores en edad productiva, y en las últimas semanas realizaron dos operaciones a menores en edades de 12 y 13 años; además se han practicado intervenciones a personas adultas mayores, quienes recibieron el servicio gracias a sus hijos.

María Antonia Castillo Santiago, de 76 años, quien vive en la colonia Castillo Peraza, desconocía que su problema podía tratarse de manera médica.

“No miraba, veía neblina, no podía caminar por lo borroso, ya tenía como tres años, yo no sabía que se quitaba, me curaba con medicina casera, pero cuando me recupere voy coser, me gusta remendar la ropa de mi hijo, voy a echar tortillas, ya voy a poder salir a caminar”, finalizó Castillo.