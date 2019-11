Zanja ahorca tráfico en la Gómez Morín

Una zanja que realizó la empresa constructora de un fraccionamiento y que abarca todo un carril, provoca congestionamiento vial que afecta a varias avenidas cercanas en una de las zonas con más tráfico de la ciudad.

El desperfecto se encuentra sobre la avenida Manuel Gómez Morín y Camino a Escudero, en el sentido de oriente a poniente y abarca unos 200 metros.

Automovilistas que circulan diariamente por la zona debido a sus actividades, denunciaron que el desorden es peor en las horas pico, ya que esa avenida desfoga la circulación de todos los fraccionamientos del área de la Valle del Sol, Francisco Villarreal Torres, la zona de Zaragoza y Satélite y gran parte del tráfico que proviene de la avenida De las Torres.

“No tiene señalamientos y ahí te quedas atorado porque te das cuenta hasta que ya estás ahí. Ahorita yo ya me la sé y me cargo desde antes a la izquierda, pero es muy molesto; ya tiene así como un mes”, comentó Valquiria, automovilista que diariamente circula por la zona.

“Dejaron una zanja abierta, entonces está cerrado un carril y en la mañana, en la hora pico es un desastre”, dijo Diana Alvarado, conductora en el sector.





‘Todo el día hay tráfico en la zona por las obras’

Yo vengo de Sendero hacia el Paseo de la Victoria, ahora me tocan dos semáforos de esta calle que es la Camino Escudero, siendo que antes sólo me tocaba una vez y ahora me paro dos veces”, agregó.

En un recorrido por el lugar se observó que los trabajos que se realizan en el lugar están identificados con pendones de la empresa constructora Regio Proyectos, para la edificación del fraccionamiento Abitalia.

El Diario intentó comunicarse a la empresa para cuestionar sobre el tiempo que tardarán en concluir los trabajos en el lugar, sin embargo, la persona encargada de proporcionar la información no se encontraba en la oficina.

José Sánchez, vocero de la Dirección de Tránsito Municipal, dijo que los trabajos están a cargo del desarrollo inmobiliario que se encuentra en ese lugar y que la dependencia realiza una vigilancia de cuatro horas ese crucero, distribuida en dos unidades durante la mañana y dos durante la tarde.

En los días en que el flujo de automovilistas es mayor se deja a un agente fijo, detalló.

Dijo además que la zanja ya había sido cerrada sin pavimentar debido a que se volverían a introducir servicios, por lo que nuevamente fue abierta.

“Es un caos y aquí como se hacen las filas de la gasolinera, ya tienen bastante con la construcción, todo el día por lo regular está saturado de tráfico y mañana que es viernes se pone peor”, aseguró ayer Karla Sepúlveda, empleada de una gasolinera que se encuentra en el sector. (Mayra Selene González / El Diario)