Ciudad Juárez.— El Instituto Nacional de Migración (INM) envió a la Ciudad de México el primer camión con 30 migrantes venezolanos que, de manera voluntaria, buscan regresar a su país desde Ciudad Juárez, mientras que al menos 27 personas más esperan su turno para ser enviados a la capital del país y continuar con su viaje a Venezuela a través de su embajada.

“Yo lo único que pido es que ya yo me quiero ir, porque a veces veo a mi hijo durmiendo en la calle y me da cosa porque nunca me imaginé todo esto, él ya se quiere ir; yo todo lo hice para que no les faltara nada a mis hijos”, dijo llorando Diane, quien salió de su país el 23 de agosto con su hijo de seis años, pero tuvo que dejar con su mamá a sus otras dos hijas de dos y diez años.

Llena de nostalgia, por cumplir sus 30 años de edad después de dormir diez noches junto al bordo fronterizo junto a su hijo, dijo que ellos forman parte de los sudamericanos que se registraron ante el Consejo Estatal de Población (Coespo) para ser enviados por el INM a la capital del país.

“Salimos el 23 (de agosto), con mi cuñada, mi hermano y mi bebé; no cruzamos por lo que hemos visto que todo mundo pa’tras, pa’tras, pa’,tras, y como que perdí esa ilusión de que pasar pa’que me echen pa’tras, y lo que dicen es que a uno ahí no lo tratan muy bien. Y yo para que traten mal al niño, yo prefiero quedarme con él”, explicó.

Dijo que los cuatro integrantes de su familia acomodaron sabanas y cobijas sobre un puente peatonal que hay de la avenida Heroico Colegio Militar hacia el bordo del río Bravo, a la altura del puente ferroviario binacional llamado “Puente Negro”, en donde han pasado noches frías y lluvia.

“Fue horrible pasar la noche ahí, lo más difícil ha sido pasar la dormidera en la calle, el frío; gracias a Dios hay personas buenas que nos han dado de comer, nos han dado sábanas, cobijas, ropa, pero yo digo que yo ya perdí las esperanzas. Fue en vano”, confesó quien vendió lo que tenía de valor y dejó a sus hijas con su mamá, para poder viajar hacia Estados Unidos, pero al llegar aquí se encontró con una frontera cerrada.

Aunque desconoce cómo será el proceso para regresar a Venezuela, debido al cierre de la frontera de Panamá con Costa Rica, para los venezolanos que viajan desde el norte, dijo que si no puede llegar a su país buscará trabajar en Guatemala.

De acuerdo con Dirvin García, coordinador del Centro de Atención Integral para el Migrante (CAIM) del Coespo, el primer camión con 30 venezolanos salió de Ciudad Juárez la semana pasada hacia la Ciudad de México, y hasta ayer había 27 personas más registradas para el próximo camión, 15 de albergues y 12 de las que están durmiendo en el bordo fronterizo.

“Vamos a la Ciudad de México, de ahí nos dijeron que fuéramos a la Embajada para que sacáramos un salvoconducto, supuestamente para que uno pueda viajar tranquilo por los países, no sé cómo será, pero en la Ciudad de México iremos a un albergue, ahorita el problema es este, que se nos hace difícil, complicado el frío, llegando aquí nos hicieron correr los policías municipales, golpearon a un grupo que venía con nosotros”, narró. “Él se quiere ir”, dijo entre lágrimas la madre quien explicó que “la cosa en Venezuela estaba fea, había mucha hambruna y por eso decidimos salir del país”.