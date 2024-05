‘Yo soy un hombre libre’, dice Cruz a gobernadora

Luego del reto que la gobernadora María Eugenia Campos Galván lanzó al alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, sobre mantenerse en Juárez y no andar en otros municipios del estado, “si realmente respeta y quiere a Juárez”, éste declaró que tiene libertad de tránsito y la Constitución lo ampara.

“Yo soy un hombre libre, soy un ciudadano mexicano que ejerce sus derechos y cumple con sus obligaciones y no, la verdad es que sinceramente no he salido mucho de la ciudad, lo digo con franqueza”, anotó ayer.

Este jueves en una gira de trabajo en Juárez, Campos Galván exigió respeto a los juarenses y que se les diga la verdad sobre lo que hace el Gobierno del Estado para con los ciudadanos.

“Tan respetamos a los juarenses, que nosotros no andamos haciendo campaña en Parral, ni en Guerrero, ni en Ojinaga”, mencionó la gobernadora,

“Así que le reto al exalcalde, al alcalde con licencia, a Cruz Pérez Cuéllar, que si realmente respeta y quiere a Ciudad Juárez, se mantenga en Juárez y no ande en otros municipios del estado”, dijo en alusión a la visita de Pérez Cuéllar este miércoles a la ciudad de Chihuahua para el cierre de campaña de la candidata a la presidencia de Morena, Claudia Sheinbaum.

El alcalde con licencia y candidato a la presidencia municipal, dijo ayer que le parecieron raras esas declaraciones de la gobernadora.

“Pero finalmente tengo libertad de tránsito y ahorita estamos en campaña, y francamente el reclamo me parece fuera de lugar porque, ¿cómo pedirle a un ciudadano que no reciba a su candidata presidencial?”, manifestó Pérez Cuéllar.

Dijo que los 32 meses que estuvo al frente del Municipio de Juárez priorizó el trabajo en la administración local.

“Pero también hay que decirlo, un presidente municipal tiene que salir a buscar recursos y a gestionar, particularmente a la ciudad de Chihuahua y a México”, manifestó.

“Francamente es una declaración poco extraña, fuera de lugar y que además si lo analizamos en términos muy serios, aunque quizá la declaración no sea tan seria, vulnera un derecho constitucional que tenemos los mexicanos que es la libertad de tránsito”.