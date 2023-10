'Yo no soy político cibernético a mí no me vas a matar a Tiktokazos'

Ciudad Juárez.- El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar declaró esta mañana en el evento de la Cruzada Rosa que se realizó en la colonia Granjas de Chapultepec que no es un político cibernético y que lo van a “matar a tiktokasos”, esto con relación a los ataques que ha recibido por medio de la red social de videos Tik Tok.

“Esta semana fue una semana particularmente curiosa, pedí permiso el miércoles para ir a Parral y a acompañar a la doctora Sheinbaum y se vino una andanada de ataques a través de Tik Tok, sobre todo, y al mismo tiempo de manera muy cobarde con cuentas que no se identifican no sabemos quiénes son, pero curiosamente al mismo tiempo el Comité Estatal del PAN dice que va a presentar una denuncia, una casualidad ahí medio rara”, manifestó.

Agregó que es un presidente de territorio y a sus adversarios ahí los espera.

“Había escuchado decir; yo no soy un político mosca a mí no me vas a matar a periodicazos, yo diría yo no soy político cibernético a mí no me vas a matar a Tiktokasos, lo que les quiero decir a ellos, es que los esperamos en territorio, yo soy un presidente de territorio, y lo que quiero decirle hoy por un lado al Gabinete es que redoblemos el esfuerzo en el territorio, yendo a las escuelas a los clubes del adulto mayor, a las calles, a los mercados como lo estamos haciendo, a donde podamos ir”, mencionó.