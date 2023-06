'Yo mismo me eché la culpa de que la muerte de mi madre fue gracias a mí'

En su paso de 10 años de consumo de “cristal”, José Eduardo llegó a los extremos de perder su casa en un incendio provocado y casi morir calcinado adentro.

Con voz ligeramente ronca y temblorosa, el hombre de 26 años acepta que sus adicciones lo llevaron a vivir situaciones de alto peligro, no sólo por el uso de la metanfetamina, que es altamente adictiva, sino por la relación que formó con delincuentes para adquirir la dosis necesaria para el día a día.

José describe lo cruento de la adicción, en la que se pierde la conciencia propia y se dejan de medir riesgos y límites, además de gastar cantidades elevadas de dinero para mantener el consumo.

“Es una adicción demasiado fea porque dejas de ser tú mismo; te vas fuera de un límite como persona”, relata.

José Eduardo inició su travesía a través de las drogas con mariguana. A partir de ahí avanzó con otras más fuertes como los hongos, éxtasis e incluso solventes.

Pero fue el ‘cristal’ la droga que más lo ha hecho sufrir por causas físicas, ya que durante la abstinencia, comúnmente conocida como “malilla”, padeció de malestares físicos como dolor de huesos y dolor de cabeza intenso.

Pero también sufrió por causas sociales, ya que esto lo alejó de su familia y amigos, además de la pérdida de confianza incluso de vecinos, que lo señalaban y catalogaban como “ladrón”.

“Yo mismo me eché la culpa de que el fallecimiento de mi madre fue gracias a mí”, recuerda mientras sus ojos enrojecidos se cristalizan al borde del llanto.

Ya más “rellenito”, como se le observa durante la entrevista, ya recuperado y alejado de las drogas, dice que en sus momentos de lucidez se sentía desesperado por haber perdido la confianza propia, así como el rumbo de su vida.

“No hallas qué hacer; entras en una depresión en la cual ya no valoras tu existencia y buscas de una u otra manera acabar con esa vida, y como sabes que si no pides ayuda, lo único que causas es llegar a la muerte”, asegura.

Recuerda que cuando pasaba el efecto de la droga, el organismo le daba la orden de volver a consumir y que en un solo día era capaz de gastar hasta mil pesos en ‘cristal’.

“Nada más en quitarte la ‘malilla’ son 100 pesos (por dosis); si quieres seguir ‘loqueándola’, sí te gastas hasta 800 ó 900 pesos en un solo día”, confiesa.

Esto representa un gasto de consideración para el dependiente, quien obligado por la desesperación, tiene que buscar todos los medios posibles para continuar bajo los efectos químicos de la metanfetamina.

“Es un vicio caro y cuando estás en la desesperación y no tienes dinero, es más fácil involucrarte con la mafia”.

También pagan con ‘tablazos’

Agrega que en algunas ocasiones, cuando no se puede pagar “el criko”, manera en la que llaman al “cristal” en la calle, los vendedores les dan un “tablazo” en los glúteos desnudos para poder ser acreedor a una dosis.

Revela que los adictos fácilmente pueden convertirse en “mulas”, que sirven como enlace entre el cliente y el vendedor.

“Te dicen ‘sabes qué, aquella persona quiere tanto; ve y llévaselo y te doy algo’. Te involucras rápido, pues miras cosas que no deberías ver, de una u otra manera, así seas consumidor o no lo seas. Simplemente al llegar ahí donde venden la droga ya estás mirando cosas que no deberías de ver”, dice.

Platica que cuando él quiso consumir la citada sustancia, le pidió el favor del “conecte” a su amigo, quien pocos años después fue asesinado, suerte que estuvo a punto de compartir, pues sujetos trataron de asesinarlo al quemar su casa.

José Eduardo tocó fondo y pidió ayuda, por lo que tiene un par de meses internado en el Centro de Rehabilitación “Barrios Unidos”, donde a través de la terapia espiritual, religiosa y médica ha logrado quedar limpio de sustancias.

La asociación sin fines de lucro tiene actualmente resguardados a 10 hombres que han vivido con adicción a alguna droga, de los cuales siete enfrentaron la desintoxicación del ‘cristal’.

Para solicitar ayuda, los interesados pueden comunicarse con Eduardo a los teléfonos (656) 603-9283 y (656) 541-9388.

mtorres@redacción.diario.com.mx