‘Yamilet fue vendida por sus tíos y abuela’

Ciudad Juárez— La niña Ana Yamilet Cervantes Hernández, nacida el 5 de noviembre de 2018, fue entregada la madrugada del miércoles al guardia del DIF Municipal por una pareja de hombres que la tenía bajo su custodia y la hicieron pasar como su hija.

Tras el reporte por ausencia interpuesto por la madre ante la Fiscalía General del Estado (FGE), fue activada la Alerta Amber e inició la búsqueda de la infante, informó ayer por la mañana el fiscal de Distrito Norte, Jorge Arnaldo Nava López.

El caso de la niña revela la probable venta de la infante por parte de su abuela materna y tíos, quienes presuntamente recibieron 3 mil pesos, denunció públicamente Lorena Jaqueline Cervantes Hernández, madre de Yamilet.

La denunciante pidió que sus familiares sean castigados mientras que a la pareja que resguardó a su hija, les agradece el cuidado proporcionado a la niña durante los días que permaneció con ellos.

La madre dio a conocer que mientras el Ministerio Público mantiene la investigación en torno al probable delito de trata de personas, la Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, realizará una investigación paralela para determinar si los padres son aptos para mantener la guardia y custodia de su hija.





No ha podido recuperarla

“Desde que apareció mi hija no la he visto. En el DIF me dijeron que se necesita hacer todo un procedimiento a través del personal de Trabajo Social para ver si yo estaba apta para cuidar a mi hija. Vamos a ir con psicólogos y ellos me iban a decir lo que tenemos que hacer. También me pidieron el nombre de un familiar para que obtuvieran la custodia temporal de mi hija”, explicó la madre.

Dijo que lamenta mucho no poder ver a la niña, sin embargo, aseguró estar de acuerdo con ese proceso si era la única manera de recuperar a su bebé.

Ayer durante una conferencia de prensa el fiscal de Distrito Norte anunció que la bebé fue recuperada y desactivada la Alerta Amber.

“La madre menciona que estaba fuera de la ciudad y al regresar nota que no está su hija; en este caso se inicia la investigación que interpone y se le toma la declaración a la abuela y menciona ella que no estaba en condiciones de cuidar a la menor y la entregó a una pareja de hombres. Ayer es localizada la menor, ellos por algún medio la dejan en el DIF y estamos localizando al guardia que recibe a la bebé, la cual está bajo resguardo de la autoridad”, dijo el fiscal.

Agregó que se actualizan varias conductas delictivas.





Hermanita está con su padre

En entrevista, Jaqueline Cervantes Hernández acusó públicamente a su madre Ana María Cervantes Hernández, así como a su hermano Manuel Eduardo Cervantes Hernández y a su cuñada María Alejandra Pérez Sánchez, de vender a su hija en tres mil pesos.

La madre de familia dijo que por su trabajo dejó a dos de sus hijas al cuidado de su madre. A ella le daba dinero para la manutención de las niñas.

El jueves 17 llevó a sus dos hijas con su madre, pero enfermó el hijo de su esposo y lo fue a cuidar al hospital. El viernes 18 fue despedida de su empleo y no le llevó dinero a su madre.

La madre supuestamente se molestó y ese jueves llegó el padre biológico de la mayor de sus nietas, quien radica en Tijuana y se la entregó y a él le dijo que vendería a la pequeña Yamilet porque su hija Jaqueline y su yerno eran adictos.

“El papá biológico le creyó a mi mamá, pero cuando le dijo que iba a vender a mi hija pequeña le avisó a una patrulla pero no hicieron nada”, explicó.

Dijo que su expareja vio a la niña con su mamá, pero ella se negó a darle su teléfono o dirección.

“Hasta que me enteré que mi hija estaba con él, porque otro familiar me avisó, él me dijo lo que mi madre hizo con la niña”, aseguró Jaqueline.

Familiares le informaron que la bebé había sido vendida a una pareja de hombres y que su hermano y cuñada se hicieron pasar por ella y su esposo para la supuesta adopción.

“Sabemos que ellos le dieron el dinero a mi mamá y que tienen a la niña, mi familia vendió a mi hija. Cuando fui a recoger a mis hijas mi mamá da esa versión de que se la llevaron con engaños, pero no fue así, ellos la vendieron”, sostuvo la madre.





Agradece a pareja

Durante el desarrollo de la entrevista el padre de Yamilet recibió un mensaje vía WhatsApp de un agente del Ministerio Público que les pidió que se acercaran a la Fiscalía General del Estado sin darles mayores datos.

Minutos después el fiscal daba una conferencia de prensa sobre la recuperación de la infante, mientras la familia apenas era notificada del hallazgo de la bebé.

Jaqueline dijo que la FGE difundió información errónea, ya que la niña no estaba desaparecida desde el día 10 de octubre.

El lunes presentaron el reporte y el martes empezaron a subir fotos a las redes sociales y en las fotos los etiquetaron familiares de los hombres que tenían bajo su resguardo a la niña.

“Muchos publicaron que eran buenas personas y no hay duda, yo les doy las gracias porque cuidaron a mi hija, les agradezco mucho su cuidado, estoy segura que quien hurgó todo este plan fue mi madre. Mi mamá no tenía derecho a venderla”, sostuvo Jaqueline.

Agregó que una vez que recuperen a la pequeña será registrada con el apellido de su esposo.





