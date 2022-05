Ya tiene una familia

Ciudad Juárez— Ivette Gaytán es una madre de familia que acudió a la primera edición de la Cruzada por la Adopción que organizó la Dirección de Ecología del Municipio, donde encontró a un nuevo miembro para su hogar.

La ciudadana llenó una solicitud con sus datos y su firma, con la que se comprometió a brindarle alimentos, agua, amor y todos los cuidados al nuevo miembro de su familia; señaló que desde que llegó, un “lomito” mestizo color blanco llamó su atención y fue al que finalmente adoptó.

“Quería comprar uno pero se dio la opción de la adopción y dije ‘mejor voy a adoptar uno porque lo necesitan’, y la verdad vale más la pena venirlo a adoptar, me siento muy bien porque al adoptarlo ya no va a estar sufriendo ni batallando, y así deberíamos de ser todos: cuidar a nuestros perros, sean de nosotros o sean de cualquier clase de perrito, porque yo veo tanto maltrato en todos los perros y a mí se me hace una satisfacción muy grande”, dijo Ivette Gaytán, y añadió que junto a su familia decidirá el nombre de su nuevo perro.

Durante la primera Cruzada por la Adopción se tuvo la visita de Rubí Enríquez, esposa del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien destacó la importancia de este evento para incentivar en los más pequeños el amor y cuidado a las mascotas.

“Estamos muy contentos aquí en esta Cruzada de la Adopción, es la primera cruzada en adopción que tenemos por parte de Ecología con la directora Yesenia, estamos muy contentos porque es un evento que les crea a los niños y a las niñas de Ciudad Juárez conciencia de cuidar a sus animalitos, y en sí, en general a la naturaleza”, dijo la también presidenta del DIF.

“Tenemos muchos problemas (de macotas en situación de calle) pero yo pienso que podemos hacer la diferencia adoptando, y sobre todo tomando conciencia con nuestras niñas y nuestros niños que debemos de apoyar a nuestros animalitos, que no tienen voz”, fueron las palabras de Rubí Enríquez.

La primera edición de la Cruzada por la Adopción tuvo también vacunación, desparasitación gratuita y la proyección de dos películas en una pantalla gigante.