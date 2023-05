Ya tiene dueña el Suzuki 2023

Ciudad Juárez.- Catalina Verónica Jurado Mijares, ganadora del auto Suzuki 2023 que rifó el Municipio en la “Cruzada por la Educación”, recogió ayer las llaves en la explanada de la Presidencia municipal.

Dijo que ella compró dos boletos con una conocida que trabaja en una escuela.

PUBLICIDAD

“Yo los compré porque sabía el propósito de este sorteo, entonces como yo trabajo en una escuela, pues yo quería que mi escuela recibiera algún tipo de beneficio, en caso de que llegara a salir sorteada; yo creo que todo lo que esté enfocado en la educación vale la pena invertir y por dos boletos llevarme un carro nuevo es lo máximo”, dijo emocionada.

Refirió que cuenta con una troca 2006 y ahora la cambiará por este 2023.

“Antes, lo único que había ganado eran unos aretitos… cuando vi el sorteo en Facebook me dio mucho gusto y no lo podía creer y todavía no lo creo, aunque ya tengo las llaves en las manos”, añadió.

A través del proyecto “Cruzada por la Educación” el Municipio adquirió un auto último modelo, el cual se rifó el 30 de abril, y con la venta de los boletos se generó un millón de pesos, que se repartirá entre cuatro escuelas para que realicen obras de remoción.

El costo del boleto para la rifa del vehículo fue de 100 pesos y se generaron 10 mil números, de modo que se obtuvo un millón de pesos.

El sorteo de las cuatro escuelas ganadoras se efectuó también ayer por la mañana en la explanada de la Presidencia municipal. Cada una obtuvo 250 mil pesos.

En esta rifa se inscribieron 97 instituciones con diversas necesidades de mantenimiento de su infraestructura, aseguró la directora de Educación, Aracely González Holguín.

Las ganadoras son la primaria Solidaridad 2666, primaria federal Martin Luther King, primaria estatal 1 de Mayo 2374 y primaria Jesús Romo Silva.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar entregó simbólicamente los 250 mil pesos a las docentes que representaron a las cuatro escuelas ganadoras.

Estas instituciones educativas participaron con los números ganadores 068, 048, 097 y 106 respectivamente y el apoyo que recibirán será en especie para la mejora y rehabilitación de su infraestructura, de acuerdo al proyecto que los directivos de las mismas presentaron al momento de registrarse en el sorteo.

Edaín Alejandra Barrios, docente de la primaria Solidaridad 2666, uno de los planteles que fue beneficiado en el sorteo, dijo que con estos recursos van a construir espacios recreativos, tales como banqueta, malla, sombra y jueguitos.

acastanon@redaccion.diario.com.mx