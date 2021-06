Ya no regaban los árboles: Elizondo

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Árboles cortados sobre las obras de la ruta troncal en la zona de San Lorenzo

Ciudad Juárez— Ante la queja por parte de la Dirección de Parques y Jardines del Municipio de Juárez, en el sentido de que, debido a las obras que realiza Gobierno estatal murió una gran cantidad de árboles, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, Gustavo Elizondo Aguilar, respondió que esa vegetación no era regada desde mucho tiempo antes de que se abrieran las obras.

Elizondo Aguilar negó que fuera a causa de los trabajos que realiza el Estado y aseguró que esa línea de riego ya estaba sin funcionamiento.

“El sistema de riego lamentablemente no funcionaba y es muy sencillo, nada más fíjate de dónde se abastece de agua ese sistema, no tenía suministro de agua, yo fui quien puso el sistema de riego en mi administración de todo lo que es el Cuatro Siglos, la Tecnológico, porque nosotros plantamos 100 mil árboles, hicimos la planta tratadora de agua de El Chamizal con recursos del Municipio en nuestra administración, pero hoy por hoy no funcionaba el sistema de riego”, mencionó.

Dijo que la secretaría a su cargo está en coordinación con el Municipio entregando las plantas, por lo que desconoce las razones por las que el director de Parques y Jardines realizó esas declaraciones.

Elizondo dijo tampoco contar con la información de cuántos árboles se retiraron de camellones debido a obras que realiza el Estado.

Urrutia había señalado que en la avenida Tecnológico se secaron los arbustos por las obras de la Ruta Troncal 2 y en la Heroico Colegio Militar se afectó el césped y los aspersores de agua, además de que se contaminó el suelo. (Con información de Araly Castañón)