'Ya no puede uno velar a su familia'

Ciudad Juárez.- Juan Hernández se acercó a sus dos hijos para abrazarlos mientras agonizaban por las heridas de los disparos. No pudo hacer nada y presenció el momento en el que la vida se les escapaba. Luego fue retirado de la escena por la Policía Municipal. Sus hijos fueron dos de las cinco víctimas fatales de ese ataque, en el que también dos hombres resultaron heridos.

“En la noche aquí estuve con mis hijos. De hecho yo fui y los abracé. Me detuvieron el paso. Yo corrí y los aventé (a los policías). Yo queriendo… (se le quebró la voz, intentando resistir las lágrimas) revivirlos, pero ya estaban fallecidos. Ya los abracé, los besé y me sacaron de ahí y me vine para acá”, dijo.

Fue en la colonia Héroes de la Revolución, sobre la calle Libiano Galaviz en su cruce con Alfonso Lázaro Alanís, frente a la casa en la que momentos antes habían estado las víctimas velando a Germán Rivas, asesinado el miércoles a unas calles de ahí mientras trabajaba en su tienda de abarrotes.

Juan aún no tiene acceso a los cuerpos de sus hijos, Daniel Eduardo y Juan Carlos Hernández Alvarado. La Fiscalía le dijo que hasta hoy o mañana podrían hacer el reconocimiento oficial, y sobre el funeral de los hermanos, la Policía Municipal les recomendó una ceremonia privada.

“Los policías le dijeron a la esposa de mi hijo que si lo iban a velar lo hicieran discreto porque pueden venir otra vez a balacearnos. ¿Pues de qué se trata? Yo no entiendo. Ya no puede uno velar a sus familiares porque tiene que hacerlo a escondidas”, reclamó el padre de familia.

El ataque ocurrió entre las 23:30 horas y la medianoche. Juan escuchó sólo una balacera y un “lloradero”, pero momentos después otra de sus hijas le llamó. “‘Apá, vente”, le dijo.

Daniel Eduardo y Juan Carlos estaban sobre la calle de tierra, entre la pared frente a la casa del funeral y una camioneta Ford F-150 café de modelo antiguo. Estaban bebiendo cerveza en caguama. Había una caja de estas botellas en la caja de la camioneta, que quedó impactada en dos ocasiones por las balas, se observó.

En medio de dos manchas grandes de sangre se colocaron tres veladoras en vasos azules en una hilera la mañana del sábado. Pegadas a la primera y tercera velas había un envase de vidrio y una lata de Carta Blanca y Tecate roja, respectivamente. Ahí perecieron las cinco víctimas, una junto a la otra, según el relato de los elementos preventivos.

Tenían 30 y 34 años los hijos de Juan. Eran sus bebés, dijo, acompañado de sus dos hijas menores. Una de ellas dijo que uno de sus hermanos seguía vivo cuando llegaron las primeras patrullas de municipales, pero los agentes no pidieron asistencia médica. Por eso mismo también los hombres lesionados fueron llevados por particulares a un hospital público.

La Fiscalía de Distrito Zona Norte reveló al respecto que “el pronóstico médico es reservado”, aunque se sabe que uno de ellos llegó sin signos vitales, pero fue reanimado por el personal del hospital tras ser ingresado.

El entrevistado también atendió el funeral. Germán Rivas era amigo de sus hijos, así que los acompañó, pero se fue momentos antes del ataque. “Ya no puede uno acompañar a su amigo en un velatorio porque no sabe qué vaya a pasar después”, reclamó.

Además de Juan Carlos y Daniel Eduardo, las otras víctimas fatales fueron identificadas extraoficialmente como Heriberto Cortinas y N. H. (el menor de edad). Uno de los lesionados lleva las iniciales I. H.

Pese a que no se ha informado sobre la detención de los presuntos responsables –que presuntamente viajaban a bordo de tres vehículos: uno compacto color gris, un Ford Focus azul y una troca “levantada”–, se observó presencia militar y de policías estatales y municipales en la zona.