Ya no ‘PASA’ por Riberas

Ciudad Juárez.— Con la intención de terminar con las quejas del servicio de recolección de basura en Riberas del Bravo, el Municipio se encargará de atender esa zona con los diez camiones que renta mensualmente desde este año, afirmó el director general de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Guevara Vázquez.

“Nosotros ya no vamos a estar esperando tener nueve, diez quejas de Riberas del Bravo y a partir de ayer (martes) los camiones del Municipio están allí cubriendo todas las rutas de Riberas del Bravo”, aseguró.

Dijo que desde este martes los camiones de la concesionaria PASA ya no ofrecen el servicio en esa zona de la ciudad, que quedó totalmente a cargo de la Dirección de Limpia.

Inicialmente, las diez unidades arrendadas se utilizaron para recoger la basura en 170 colonias desde San Lorenzo a Pradera Dorada y desde Quintas de San José a la Segunda Burócrata. Sin embargo, esta semana se decidió cambiar su ruta.

“Los sacamos de la ruta por dos razones: una, porque es donde PASA no tiene tantos problemas, y también porque es un lugar donde no se recolecta tanta basura, y lo que necesitamos es que nuestros camiones estén trabajando”, expuso Guevara.

Aseguró que, aparte, en esas 170 colonias estaban trabajando al mismo tiempo los camiones de la concesionaria PASA y los del Municipio.

“Se queda la concesionaria ahí, ya ahorita la concesionaria no está yendo a Riberas del Bravo, aparte no iba tan seguido, entonces no hay mucho problema”, detalló el funcionario.

De la etapa uno a la cinco de Riberas del Bravo, los camiones del Municipio pasarán los lunes, miércoles y viernes, y de la seis a la nueve, así como el fraccionamiento Las Haciendas, se atenderán los martes, jueves y sábados.

El 1 de marzo, el Municipio puso en funcionamiento 10 camiones recolectores de basura modelo 2022 que se rentan a la empresa Aseo Urbano, de la ciudad de Chihuahua, por un período de tres años.

El arrendamiento mensual tiene un costo de 2 millones 150 mil pesos, más IVA, e incluye tres operadores y el diésel, más dos unidades de repuesto, dio a conocer el director general de Servicios Públicos Municipales.

Expuso que actualmente la empresa concesionaria del servicio PASA cuenta con 110 camiones, de los que todos los días salen entre 92 y 94 a recorrer las rutas.

Horarios

Riberas del Bravo

Etapas I-V

Lunes, miércoles y viernes

Etapas VI-IX

(Además del fraccionamiento Las Haciendas)

Martes, jueves y sábados