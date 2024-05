‘Ya no es funcional el Instituto de Migración’

Ciudad Juárez.- El Instituto Nacional de Migración (INM) ya no es funcional, desde el punto de vista político y en gran parte se ha visto absorbido por la industria de la migración, por lo que debe reestructurarse completamente, señaló la doctora María Dolores París Pompo, investigadora del Departamento de Estudios Culturales de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef).

Durante el foro virtual “Relación México Estados Unidos en Materia Migratoria”, organizado por el Senado de la República y El Colef, la experta destacó que “además de diseñar una política migratoria, México requiere cada vez más de una política de refugio o de una política de asilo propia”, ya que la política migratoria en México ha sido históricamente muy reactiva a la política migratoria de Estados Unidos.

Explicó que esto no quiere decir necesariamente que no exista una soberanía en la toma de decisiones del Estado mexicano al respecto, pero sí significa que realmente no ha habido la decisión de diseñar a largo plazo una política migratoria, sino que se han hecho operativos, planes, programas con una perspectiva muy coyuntural.

Está rebasado y necesita reestructurarse completamente, dice investigadora en foro

“México se está convirtiendo cada vez más en un país de destino y no nada más de migrantes, sino sobre todo de migrantes con necesidad de protección internacional”, y requiere una política más amplia, también del refugio en México.

París Pompo destacó que no se han dado a conocer los acuerdos por escrito que han realizado los gobiernos de México y Estados Unidos, sino sólo a través de comunicados de prensa, generalmente publicados por la Casa Blanca, debido a que en México hay menos claridad, “tal vez por el temor del Gobierno mexicano a parecer que está cediendo en materia de soberanía”.

Señaló que, debido a los factores de expulsión, pero también a la industria de la migración y las políticas migratorias, además de todos los aspectos sociodemográficos y políticos de los países de origen, muchos gobiernos y organizaciones criminales han desarrollado la industria de la migración, mientras que el INM ya dejó de ser funcional.

Si el republicano Donald Trump regresa a la Presidencia, la situación que vive Tapachula se vivirá en gran parte del país, ya que posiblemente se cancelarían inmediatamente los permisos humanitarios que ha instaurado la administración de Joe Biden para recibir a los migrantes en su país, comentó.

Mientras tanto, México continúa con una política migratoria reactiva, como ocurrió desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, los cuales interrumpieron un diálogo binacional.

“A partir de ahí prácticamente no se logró volver a avanzar en este diálogo, sino que ha habido momentos de negociación entre ambos países para lograr acuerdos muy coyunturales, como ocurrió en torno a la Iniciativa Mérida, pero también cada vez más en relación con la frontera sur de México. Ha habido funcionarios de Estados Unidos que han declarado que la frontera sur de México es la tercera frontera de Estados Unidos… una ubicación geopolítica estratégica para Estados Unidos”, externó ante las senadoras y los senadores mexicanos.

Relató que antes de 2007 más del 90 por ciento de los migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza eran mexicanos. De 2008 a 2014 había una gran cantidad de personas que habían sido deportadas después de haber pasado años en Estados Unidos, algunas sin siquiera hablar español. Y, 2014 fue el primer año en el que la migración de Guatemala, Honduras y El Salvador superó el flujo de mexicanos, con un cambio radical en las características sociodemográficas en las personas detenidas por la Patrulla Fronteriza.

Aunque la migración mexicana era todavía principalmente de adultos, la centroamericana propició un crecimiento de unidades familiares con menores de edad. Estados Unidos también señaló en 2014 como emergencia humanitaria el incremento de niños, niñas y adolescentes no acompañados que llegaban solos a sus territorios.

También se registró una nueva emergencia humanitaria con la llegada de cerca de 18 mil haitianos a Tijuana entre mayo 2016 y abril 2017.

“Al principio Estados Unidos los recibía, pero cuando comenzó a incrementar el flujo” las autoridades mexicanas implementaron un sistema de citas y listas de espera, las cuales en 2018 se ampliaron a toda la frontera, recordó.

A finales de 2018 las caravanas migrantes desataron programas impuestos por Estados Unidos, y admitidos por México como los Protocolos de Protección al Migrante (PPM), un programa mejor conocido como Quédate en México o Permanece en México.

“Las autoridades estadounidenses dijeron que podían recibir entre 10 y 30 personas diarias. Las negociaciones, particularmente con la Secretaría de Gobernación llevaron a un aumento hasta 100 y 150 personas diarias en los meses siguientes”, pero nunca se conocieron a fondo dichas negociaciones.

Las caravanas migrantes se formaron tras una “tormenta perfecta” que sumó la coyuntura del cambio de Gobierno en México, una crisis en Honduras y la oportunidad política de la oposición, el discurso muy antiinmigrante y las amenazas de Donald Trump contra México y Centroamérica.

“Entonces, comenzaron los cierres de la frontera en Tijuana y Ciudad Juárez, y la negociación fueron los Protocolos de Protección al Migrante, pero no sabemos exactamente qué fue lo que se logró a cambio de admitir los PPM, que consistían en la devolución de personas extranjeras que habían cruzado ya la frontera y habían pedido protección en Estados Unidos y llegaban con un expediente y con una cita en una Corte de inmigración estadounidense, pero tenían que esperar en México todo el proceso y cruzar únicamente el día que tenían su audiencia”, explicó.

En mayo de 2019 se alcanzó una cifra de más de 130 mil detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y entonces las amenazas de Trump fueron en materia de impuestos.

Tras los acuerdos, Estados Unidos amplió los puntos de ingreso a través de PPM, mientras que México desplegó a 15 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte y de 6 mil en la frontera sur de México.

Bajo el argumento de la contingencia sanitaria por Covid-19 comenzaron las expulsiones expeditas bajo el Título 42, en relación a una vieja ley de salud de Estados Unidos. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció la admisión de personas de Honduras, Guatemala y El Salvador que intentaban cruzar la frontera y que podrían ser devueltas a México, aun no siendo mexicanas, pero con el tiempo se amplió a otras nacionalidades, lo que implicó que muchas personas se tuvieran que quedar en México.

La aplicación móvil CBP One para gestionar una cita para ingresar a Estados Unidos también ha provocado “una migración totalmente nueva en México, una migración forzada, con necesidades de protección internacional; cada vez más una migración con necesidad de protección internacional, por lo que este país requiere reestructurar sus políticas en torno a la migración”, finalizó la investigadora.