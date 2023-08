Ya funcionan escuelas como centros de acopio

Las 972 escuelas de educación básica: preescolar, primaria y secundaria que hay en esta ciudad, fueron habilitadas desde ayer como centros de acopio para los libros de texto de ciclos anteriores, informó el subsecretario de Educación y Deporte, Maurilio Fuentes Estrada.

Lo anterior luego de que el pasado jueves se habilitaron los planteles de Colegio de Bachilleres, Cecytech y centros comunitarios, un total de 40 lugares donde ya se empezaban a recibir libros, indicó.

Con esta medida se busca que quienes cuenten con libros no tengan que trasladarse a lugares más lejanos para poder donarlos, sino que puedan hacerlo en su misma colonia, dijo el funcionario.

La nueva medida se aplica a partir de hoy, una vez que se recibió el oficio dirigido a todos los jefes de departamentos académicos y coordinadores regionales de educación por parte de David Alejandro Rubio Olivas, director académico en el estado, indicó.

Esta misma medida aplica para todo el estado de Chihuahua, donde se indica que se deberá asignar a una persona como responsable para la recepción de los libros y cada escuela deberá registrar en un formato los libros que recibe.

“Es importante esta noticia porque yo así veo que vamos a tener muchísima más rápida respuesta, sobre todo que las personas no tengan que trasladarse largas distancias”, comentó.

En las instalaciones de Pueblito Mexicano se observaron poco más de 100 libros de los que se han donado, a lo que Fuentes indicó que el lugar queda lejano a muchas personas.

En el plantel 5, la subdirectora del turno matutino, dijo que han llegado unos 40.

“No hemos tenido gran respuesta aquí en Pueblito porque estamos bastante retirado, sobre todo por ejemplo de las zonas del suroriente, surponiente, etcétera, mucha gente aún está de vacaciones, pero yo creo que a partir de esta semana que más personas regresen a la ciudad porque los niños regresan a clases la semana que entra, más personas van a donar”, comentó.

Apoyaría Municipio en distribución: alcalde

En aras de un tema electoral “que tiene que ver con el 2024” se está afectando a la niñez por la falta de entrega de los libros gratuitos de texto, declaró el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

“A mí me parece que es delicado, que es grave; sin embargo, entendemos que hay procesos legales que tenemos que respetar y es lo que hemos venido haciendo, respetar esos procesos”, manifestó.

Aseguró que si se libera la orden de la Corte de entregar los libros en el estado de Chihuahua, el Municipio está en la mejor disposición de distribuirlos con personal y la infraestructura de dependencias municipales como la Dirección de Desarrollo Social, Centros Comunitarios y Atención Ciudadana.

“Estamos en espera, tenemos toda la disposición de colaborar con el Gobierno federal, pero una vez que podamos hacerlo, que no haya ningún impedimento legal”, manifestó.

Aparte, en la sesión previa de Cabildo se expuso un asunto que se presentará en la ordinaria del miércoles para exhortar a la gobernadora Maru Campos a que se desista de la controversia institucional sobre la entrega de los libros de texto.

“Estamos a siete días de que inicien las clases y tenemos en el estado un recurso que impide que los libros de la SEP se entreguen en tiempo y forma”, manifestó la regidora Cecilia Reyes Castro.

Además, los regidores Hugo Avitia y Jorge Bueno presentaron otro punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua a que entregue en tiempo los libros educativos.

“El ciclo inicia el 28 de agosto y está la incertidumbre de no contar con los materiales necesarios, independientemente si hay o no el recurso legal para tener dicha entrega”, manifestó Avitia.

Dijo que en Chihuahua se ha hablado de sacar copias a los libros de texto para iniciar el ciclo escolar, “pero no es la forma ideal de trabajar, los maestros de Juárez son profesionales que no se basan nada más en un solo libro, tienen otras estrategias para apoyarse y estamos a siete días de empezar y no se cuenta con los materiales necesarios”.

Los dos puntos de acuerdo se subirán el miércoles a la sesión ordinaria de Cabildo para ponerlos a votación del Pleno.

Sí se puede implementar programa de 2017: SEyD

Ante las inconformidades que han manifestado maestros de Ciudad Juárez en el sentido de que los libros de texto viejos no se apegan a la capacitación que tuvieron sobre la nueva escuela mexicana, el subsecretario de Educación y Deporte (SEyD), Maurilio Fuentes Estrada, aseguró que sí se puede implementar, ya que los docentes también están capacitados con el programa educativo de 2017.

Dijo que la semana pasada se publicó en el Diario Oficial de la Federación que el esquema que se tomaría era el de 2022, pero anteriormente a eso estaba vigente el plan de estudios de 2017 y con ambos hay concordancia.

“No había concordancia porque estábamos usando el plan de estudios de 2017 y los libros de texto iban a venir nuevos para la nueva escuela mexicana, ahora con esto, los libros pasados les pueden servir para sacar lecturas, ejercicios de matemáticas, hay mucho material que en los libros de texto anteriores les sirve”, comentó.

Dijo que el material didáctico que otorgará Gobierno del Estado estará listo dentro de los primeros 20 días del inicio del ciclo, lo cual está dentro del período de tiempo en que se entregaban anteriormente los libros pero mientras tanto, los maestros ya están preparados.

“Normalmente y por historia, los libros de texto gratuito no se recibían y no se tenían listos para el primer día de clases, pasaban a veces hasta tres o cuatro semanas en que empezaba la distribución”, mencionó.

El funcionario dijo que la gobernadora del estado María Eugenia Campos será respetuosa de la definición que dé la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en cuanto al uso de los nuevos libros de texto, por lo que, en caso de que forzosamente tuvieran que usarse, los docentes en el estado tienen el criterio suficiente para saber cuáles temas impartir y cuáles no.

“En todas las escuelas la sociedad de padres de familia es sumamente importante y todos los directores la toman mucho en cuenta, tienen un punto muy importante en la educación de sus hijos porque ellos también tienen el derecho a decir qué es bueno para ellos y qué no”, refirió.