“Nunca había pasado por algo más estresante en mi vida como en este momento”, confiesa Dairan García, un migrante cubano quien ha permanecido un mes y medio en Ciudad Juárez en espera de cruzar a Estados Unidos para solicitar el asilo político, y quien teme que Donald Trump cierre la frontera antes de que llegue su turno.

Faltan 23 números para que le toque el turno de cruzar, la lista va en el 6 mil 995, pero no se ha movido desde la mañana del lunes, cuando la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) recibió a 20 personas en el puente.

La mañana del domingo tampoco pasó nadie, y por la tarde cruzaron sólo 10 migrantes, mientras que el sábado tampoco aceptaron, al igual que el viernes y el martes de la semana pasada.

“Ya estoy en el borde, pero tener que esperar más por algo psicológicamente te desborda, no saber qué va a pasar”, confiesa quien hoy, al igual que hace varios días se despidió del padre Beto, de la iglesia Corpus Christi, donde estuvo albergado después de dormir una semana en las calles de Juárez.

“Llegué y no había albergue y me quedaba donde podía, me escondía para poder dormir, pero unas monjitas me encontraron en la calle y me llevaron con el padre Beto a la colonia Tierra Nueva… todos los días me despido cuando vengo a ver si me toca irme y luego regreso y me dice: ‘bienvenido otra vez de regreso’”, cuenta Dairan mientras espera ansioso que le digan si hoy sí será su turno de cruzar.

El migrante de 30 años, originario de Camagüey, ubicada en el centro de Cuba, salió de su isla el 30 de noviembre del año pasado, y tuvo que cruzar seis países para ir en busca del llamado sueño americano.

En su país trabajaba como licenciado en informática y vivía con sus padres, quienes “se quedaron tristes”, porque salió de su país para huir de la represión de su gobierno.

“Vine a Juárez porque creí que era una zona segura, que no había tanto vandalismo”, dice quien al llegar ha tenido que esperar más de 3 mil números para cruzar.

Hasta hoy suman 10 mil 665 migrantes apuntados en la lista, y las amenazas ante un posible cierre de la frontera ha hecho dudar a muchos que están cercanos a que les toque su número si es mejor que crucen por el río Bravo para entregarse a la Patrulla Frontera.

Grupos de cubanos ya han comenzado a entregarse, al ver la lista no avanza rápido, por ello el director de Coespo, Enrique Valenzuela, persuadió a los migrantes de no hacerlo.

Los nervios de Dairan cada vez incrementan más cuando finalmente personal de Coespo les informa a decenas de migrantes que esperan en el Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM) que por la tarde sí pasará un grupo.

Al escuchar la noticia Dairan levanta las manos de alegría, mientras que un par de cubanos más se abrazan y lloran. Él está emocionado, pero su cruce de hoy depende de que 10 migrantes que no están presentes no se encuentren en ningún albergue, por lo que tiene que esperar hasta que son rastreados en la Casa del Migrante y todas las iglesias.

“No pensé que fuera tan complicado, pero ya voy para Atlanta”, dice contento antes de salir en la fila de los migrantes que finalmente van al Puente Internacional Paso del Norte, para que Grupo Beta los entregue a los agentes de CBP. Lejos del rostro desencajado con el que salió de las oficinas del CAIM en la mañana y ayer por la tarde, esta vez se ve sonriente. (H. Martínez)