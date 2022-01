Ya es enero el mes con más contagios de la pandemia

Ciudad Juárez.— Hasta el 29 de enero se contabilizaban 6 mil 564 contagios de Covid-19, lo que posiciona al primer mes de 2022 por encima de octubre de 2020, cuando se registraron 6 mil 447 infectados en Ciudad Juárez, una diferencia del 1.81 por ciento.

Lo anterior apunta a un escenario como el vivido en aquella etapa del año antepasado, considerada de las más crueles hasta este momento, pues al no contar con alguna vacuna, del 1 al 31 de octubre de 2020 murieron 404 fronterizos, lo que derivó en la imposición de toques de queda y semaforización epidemiológica roja, es decir, peligro máximo.

Ahora, del 1 al 29 de enero de 2022, contrario a las infecciones, que han disparado atenciones de primer y segundo nivel, las muertes se redujeron a prácticamente la mitad, con 196, debido a que las personas se han inmunizado.

De acuerdo con el Gobierno federal, en la localidad han sido aplicadas cerca de 2 millones de dosis, entre primeras, segundas y terciarias de varias fórmulas. Si bien lo anterior ha coadyuvado en mitigar el impacto, no ha sido suficiente para parar la contingencia sanitaria que ahora embate con la variante ómicron, ramal del SARS-CoV-2 más virulenta, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque no cuenta con la misma letalidad que sus antecesoras, la mutación puede propagarse más rápido y eso no es alentador en una sociedad que no frena sus afecciones añadidas y tiene hospitales debilitados. Solamente en esta urbe, Epidemiología detecta 12 mil nuevos casos de obesidad al año, además de cerca de 10 mil de hipertensión y alrededor de 7 mil de diabetes, que generan el catalogado síndrome metabólico.

El titular de la Secretaría de Salud del Estado, Felipe Sandoval Magallanes, advirtió que todo parece apuntar a que el actual semáforo en naranja, riesgo alto, irá a un “inminente rojo” próximamente. Aseveró que se hace lo posible por evitar contraer más las actividades económicas para no afectar, pero dijo que debe controlarse la pandemia, que suma en la localidad 44 mil 501 pacientes; han muerto 4 mil 298.

Fue el viernes cuando el citado funcionario sentenció que la ciudadanía debe ser consciente en su actuar. Justo en ese contexto, esta entidad agregó en el corte de las pasadas 24 horas otros mil 230 contagiados, 36 fallecimientos y mil 508 recuperados. Así, Chihuahua llegó hasta los 118 mil 411 enfermos oficializados, de los que 9 mil 265 han muerto y 92 mil 174 han sanado, puntualizó el Sistema de Vigilancia (Sisver).

Por lo anterior, el profesional del gremio médico pidió mantener la sana distancia, higiene y cubrebocas, llamado al que se sumó la doctora Wendy Ávila Coronado, subdirectora de Medicina Preventiva, quien agregó que en 25 de los 27 hospitales para el tratamiento de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) hay 338 internados; 99 están intubados, frente a más de 20 modificaciones del virus circulando.

Último reporte estatal

• Acumulados: 118 mil 411

• Recuperados: 92 mil 174

• Fallecidos: 9 mil 265

• Hospitalizados: 338

• Intubados: 99