Ya es de un día fila para cruce de cargas

Ciudad Juárez.- La demora en el cruce de carga de Zaragoza debido a fallas en los sistemas de las aduanas se agravó, al pasar de seis horas hasta un día.

Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, expuso que el tiempo de espera para cruzar se prolongó hasta ocho horas, lo que provocó que el viernes pasado decenas de camiones no alcanzaran a cruzar.

“No sabemos cuántas, pero se están quedando cargas que no alcanzan a cruzar, el viernes el puente se quedó lleno de tráileres que no alcanzaron a llegar a la aduana americana, lo que no sólo nos afecta a los transportistas, sino también a la industria manufacturera. No sabemos qué problemas hayan tenido ellos, con paros de líneas por falta de materia prima o que no hayan llegado a su destino”, comentó.

Explicó que todavía la semana pasada estuvieron con hasta siete u ocho horas para poder cruzar, problema que sigue siendo intermitente entre la aduana mexicana y la estadounidense, que están sufriendo lentitud en los sistemas.

“De repente la falla es en la mexicana, de repente en la aduana americana, luego a veces en certificados de una y en regular de la otra”, agregó Sotelo.

Dijo que se han buscado soluciones a los problemas de las fallas de los sistemas, aunque “ni las mismas autoridades saben cuándo van a fallar”.

Ante estos problemas, recomendó a empresas maquiladoras y agentes aduanales certificar sus procesos de exportación para reducir los tiempos de espera.

A diferencia de las cargas regulares, dijo que en las filas para PITA o certificadas, el tiempo de espera es de alrededor de tres horas y media.

“Estas líneas se hacen en las mercancías que no son certificadas, las que no son PITA, las que no son OEA, entonces hay algunas maquiladoras que siendo certificadas no utilizan la línea fast, y la recomendación es que lo hagan porque la diferencia es de más de la mitad del tiempo”, expuso.

Agregó que esta semana es corta por los días festivos, por lo que prevé que seguirán los problemas. El jueves y sábado se trabajará sólo medio día, mientras que el viernes no se abre.

En la parte mexicana, las fallas se deben a la separación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México, mientras que del lado estadounidense es por la implementación de nuevos sistemas.

La intermitencia en los sistemas ha provocado que las exportaciones bajen un 30 por ciento.