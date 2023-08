Y no vivieron felices para siempre

Ciudad Juárez.- Durante el primer semestre del año, el Registro Civil en Ciudad Juárez realizó un total de 4 mil 077 matrimonios, mientras que los trámites de divorcio fueron 2 mil 189, cifra que representa un 53.6 por ciento de separaciones, informó Karla Ivette Gutiérrez Isla, coordinadora de la dependencia.

Indicó que el año pasado la cantidad de uniones civiles fue de 5 mil 433, y de disoluciones matrimoniales 3 mil 503, es decir, hubo un 64.4 por ciento de divorcios.

Agregó que las cifras de matrimonios durante este año y el pasado fueron tanto colectivos como ordinarios.

En cuanto a los motivos de disolución matrimonial explicó que en las actas ya no se registran las causales de divorcio.

“Ya no existen causales de divorcio, efectivamente sí se registran los divorcios, pero antes existían causales que tenías que justificar ante el juez de por qué te querías divorciar, con las reformas que ha habido, sobre todo la del 2011, ya no se habla de garantías individuales, si no de derechos humanos; se hizo una reforma al Código Civil, y después al Código Familiar en donde se acredita que el matrimonio no es una esclavitud, simplemente es la voluntad de las personas de permanecer juntas”, expuso la funcionaria.

Dijo que en la actualidad las separaciones se dan con que uno de los integrantes del matrimonio se quiera divorciar, quienes pueden hacer el trámite ante la autoridad competente, ya sea ante los juzgados del juez familiar o administrativamente cuando no hay bienes qué repartir o no existen dependientes económicos.

“Ya están los derechos de las personas, derechos humanos que dan la libertad de elegir y no una esclavitud o una obligación de permanecer unido a una persona”, recalcó la funcionaria.

Detalló que los requisitos para tramitar el acta de divorcio son copia certificada de la sentencia, oficio original del juez en el que ordena el asentamiento del trámite, copia del acta de matrimonio, acta de nacimiento de ambas personas, identificación de cada uno, y el pago de derechos que es de mil 192 pesos.