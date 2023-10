Y las calabazas les hacen competencia al cempasuchil

Ciudad Juárez.- En el cruce del eje vial Juan Gabriel y Perimetral Carlos Amaya, se encuentra Daniel Segovia, de 29 años de edad, vendiendo calabazas pequeñas y de gran tamaño en un puesto improvisado que tiene en la caja de su camioneta cubierta con una malla-sombra.

Con la ayuda de su esposa Iraís Soto, de 32 años, en cada estación del año se colocan en el mismo punto para vender fruta de temporada como la sandía, naranja, uvas y, en este mes de Halloween, la calabaza.

“Un amigo que vive allá en Ascención las siembra porque concursa en el festival de Cuauhtémoc con la calabaza más gigante de la región y me vende el producto en gran cantidad”, dijo Segovia.

“He tenido muy buena respuesta por parte de la comunidad y más porque en este tiempo se consume bastante para hacer platillos o postres especiales y para decorar”, añadió el vendedor. =

Como el punto de venta se encuentra en una avenida con mucho tráfico, el puesto de Daniel Segovia ha causado curiosidad y asombro por las llamativas calabazas que ofrece, pues una de ellas pesa alrededor de 70 kilos y mide hasta medio metro de altura, según indicó.

“Este año me traje dos toneladas, pero por lo regular manejamos 20 mil piezas, en esta ocasión no quise traer tantas, no porque no se me vendan, sino porque no hubo mucha siembra”, dijo Segovia.

Los precios rondan entre los 60 y los 500 pesos, dependiendo del peso de la pieza que el cliente desee adquirir. El horario en el que se encuentran él y su esposa es de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

“Manejamos fruta de toda la región, somos de aquí, pero nos vamos a otras ciudades para traer la fruta de temporada. Ahorita la calabaza necesita estar en un lugar con sombra para que no se eche a perder, incluso hubo un año en el que me duró hasta diciembre”, mencionó el comerciante.

Comentó que su esposa prepara la calabaza con el dulce típico mexicano conocido como piloncillo, pero mucha gente las usa ya para otras cosas como lo es la decoración para Halloween.

