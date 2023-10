Vuelven al río con la esperanza de asilo

Con la esperanza de ser liberadas dentro de Estados Unidos, cientos de personas cruzaron ayer la frontera de manera irregular para entregarse con los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso.

Los migrantes aseguraron a El Diario que formaban parte de los cerca de 2 mil viajeros que arribaron la tarde del martes a Ciudad Juárez a bordo del tren de carga y que tuvieron que dormir sobre el bordo del río Bravo, por lo que durante la mañana de ayer buscaban cruzar el cerco de púas colocado por la Guardia Nacional de Texas.

“Aquí dormimos, mucha gente trataba de entregarse en la noche pero no pudimos, apenas están cruzando ahorita”, narró una pareja venezolana mientras buscaba por dónde ingresar al vecino país.

Mientras unas 300 personas permanecían en la parte alta del bordo del Río Grande –como es llamado en Estados Unidos–, paradas junto al muro fronterizo, otros grupos caminaban de un lugar a otro en busca de un lugar para poder cruzar el muro de alambre sin que los militares estadounidenses se los impidieran.

“Ya están todos allá, ya están todos allá, y nosotros seguimos aquí”, gritaba desesperado un venezolano a su compañero, mientras un grupo de hombres parados junto a los barrotes del muro le gritaban que pasara y un agente de la Guardia Nacional de Texas le impedía llegar a ellos.

Dos venezolanos más dijeron haber llegado por segunda vez a la frontera, después de haber sido deportados por Piedras Negras y luego devueltos hasta Villahermosa, Tabasco. Ambos durmieron en el río y luego uno de ellos comenzó a caminar hacia la Catedral en busca de alimento y un albergue en el cual le permitieran salir a trabajar para reunir el dinero necesario para comprar un celular ya que el suyo lo perdió en el camino.

“El problema es que mire, no traemos ni zapatos; así nadie me va a dar trabajo… y ahorita lo único que quiero es comer”, explicó el hombre que aseguró que no se arriesgaría a ser devuelto una vez más hasta el sur de México o a ser castigado por las autoridades estadounidenses.

El otro, explicó que su hermano cruzó la frontera hace unos días desde Ciudad Juárez, estuvo detenido un día y luego fue enviado a un refugio dentro de Estados Unidos y que ayer ya estaba en Denver, por lo cual le decía que se entregara por segunda vez. La historia de su hermano lo hacía dudar, ya que antes él fue devuelto de Matamoros hasta Villahermosa.

Decenas de migrantes más permanecían ayer junto al río, ya del lado estadounidense, bajo cobijas atadas del muro de púas, con las que se protegían del sol; mientras que en el lado mexicano permanecían aún cobijas y las casas de campaña vacías de las personas que habían pasado ahí la noche.

Ayer, habitantes de Samalayuca esperaban observar nuevamente los vagones del tren de carga hacia la frontera llenos de gente, como ha ocurrido durante los últimos días, por lo que al verlo vacío creyeron que los habían bajado en el retén militar de Precos, pero los trabajadores de Ferromex confirmaron que el tren viajaba sin gente y que no fue sometido a ningún operativo en su traslado de Chihuahua a Juárez.

