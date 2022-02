Vuelven a las aulas miles de estudiantes

Ciudad Juárez.— Minutos antes de las 7:00 de la mañana, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a hacerse presentes, estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobach) arribaron a sus planteles educativos para tener, por primera vez, clases presenciales de tiempo completo y dejar atrás el sistema virtual, que se adoptó como una medida para hacer frente a la pandemia por Covid-19.

“Me siento bien de regresar porque nos van a poder enseñar mejor, nos van a explicar mejor todos los temas y voy a ver de nuevo a mis compañeros”, dijo Marian Campos, de 16 años, estudiante de segundo semestre en el plantel 6, quien el año pasado tuvo la oportunidad de acudir de manera voluntaria a los salones de clases, pero sólo dos días por semana y sin abandonar la educación a distancia.

Marian aún recuerda el día en que cursaba el segundo año de secundaria y se le informó que, ante la propagación del Covid-19 a nivel nacional, las vacaciones de Semana Santa serían adelantadas y al finalizar el período podría regresar, pero eso no sucedió. “Me gradué virtual, ya no pude ver a mis compañeros. Al principio me puse feliz y ya luego se me hizo muy extenso”, contó.

En cada uno de los planteles ubicados en este municipio, la estrategia de regreso a las aulas consistirá en el retorno del 100 por ciento de la matrícula estudiantil, pero de acuerdo con el orden de las listas primero acudirá el 50 por ciento durante una semana y el resto deberá asistir la siguiente semana, explicó la coordinadora general de Cobach Zona Norte, Laura Robledo.

Además, por primera ocasión desde que en marzo del 2020 la educación presencial fuera suspendida, ya no se impartirán clases virtuales por medio de las plataformas digitales, pero continuarán activas para que los estudiantes reciban tareas o reforzamiento académico en las asignaturas que lo requieran, así como mantener comunicación con sus docentes.

En esta ocasión serán las plataformas digitales las que funjan como apoyo a los docentes para que los estudiantes logren adquirir los aprendizajes esperados para su nivel académico, porque durante la semana que sólo acuda el 50 por ciento de la matrícula, deberán dedicarse a la realización de ejercicios en espera de que acudan de forma presencial, explicó Robledo.

“El reto en Colegio de Bachilleres es cumplir el aforo del 50 por ciento (…) y el aprendizaje de nuestros alumnos, porque tenemos educación integral, en la que tenemos la parte académica, la parte de paraescolares, deportivas y culturales, y tenemos orientación y tutorías”, dijo Robledo, quien señaló que a lo largo de este semestre serán reactivadas las tres áreas.

Al igual que Marian, ayer por la mañana regresó a su salón de clases Jan Lechuga, de 15 años, estudiante del segundo semestre, quien también acudió por primera vez el año pasado, cuando el subsistema reactivó la actividad presencial voluntaria por medio de asistencias escalonadas en las que únicamente regresaron algunos alumnos, mientras que los demás continuaban de forma virtual.