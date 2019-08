Vuelve de vacaciones y halla a sus 8 perros envenenados

Ciudad Juárez— Ocho perros fueron envenenados en una vivienda del fraccionamiento Horizontes del Sur y sus propietarios denunciaron el hecho ante la Fiscalía General del Estado (FGE), sin embargo, aseguran que para que en la dependencia los pudieran que atender tuvieron que contratar un patólogo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) que comprobara la causa de muerte de los animales.

Con la voz entrecortada, Claudia Rosas narra que el viernes 19 de julio salió de la ciudad junto con su esposo e hijo; en la vivienda ubicada en la calle Arquitectos 252 dejó a las ocho mascotas en el patio, con suficiente agua y 18 kilos de alimento; cuatro más se quedaron dentro de la casa.

Sin embargo, el lunes que regresaron le pareció extraño que los canes no salieran a ladrarles, y al ingresar se toparon con la escena de que estaban tirados sin vida en diferentes partes del patio y no tenían huellas de violencia.

“Fue demasiada la impresión, los tenía desde que nacieron, todos ellos eran hermanos y para nosotros eran como nuestra familia, quienes hicieron eso son inhumanos”, mencionó.

Indicó que ese día acudieron a la Fiscalía a intentar poner una denuncia, sin embargo, asegura que del módulo de recepción no pasaron debido a que les mencionaron que era necesario comprobar que habían muerto por esa causa para que pudieran tomarles el caso.

Mencionó que, según le indicaron, la Fiscalía tiene un convenio con la UACJ para realizar este tipo de estudios, pero en la universidad se encuentran en período vacacional, por lo que tendrían que realizarlos de manera particular, ante lo cual, se dirigieron a la Asociación Pro Defensa de los Animales (Aprodea), en donde los canalizaron con el patólogo Ubicelio Martín Orozco.

Fue hasta la tarde del jueves cuando el médico les entregó los exámenes que confirmaron que los canes fueron envenenados, por lo que el viernes pudieron interponer la denuncia con número 37-2019-0026436 por Delito en Contra de los Animales de Compañía por Acto de Maltrato.

“En la Fiscalía tratan de desanimarte y mucha gente no vuelve, no porque no les importen sus mascotas sino al ver las actitudes, nosotros nos apoyamos con una persona de IEDA AC (Institución por la Educación y Defensa Animal), a la cual no dejaremos de agradecer el apoyo”, mencionó.

Asegura que sus animales que eran cruza de huskey con pastor alemán – siempre estaban limpios y el patio lo lavaban todos los días, además de que había colocado una tarima de madera en el patio para que no molestaran a los habitantes de la vivienda de atrás, que constantemente se quejaban de sus ladridos.

En las imágenes que la afectada dio a conocer, se observa que los perros quedaron sin vida en diferentes partes del patio, cuatro de ellos juntos y dos más como si estuvieran acurrucados.

“Me siento muy mal, todavía se me hace increíble la maldad de la gente, yo siempre he tenido perros y siento mucho el hueco, se siente horrible, esta semana ha sido muy difícil, no hemos descansado, no hemos podido dormir a gusto, ya con los perros que tenemos ahorita tenemos ese miedo, de que quieran seguir haciéndonos más daño del que ya nos hicieron”, mencionó.





