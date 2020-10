Vuelve Cabada a dar positivo a Covid-19

Cortesía Cortesía Cortesía

Ciudad Juárez.- El presidente municipal Armando Cabada Alvídrez dio a conocer que nuevamente salió positivo a la prueba de Covid-19, en esta ocasión también su esposa Alejandra y su hija Regina, por lo que iniciaron el confinamiento voluntario.

Esta es la segunda ocasión en la que el edil resulta positivo y ocurre justo cuando la ciudad registra los un repunte en contagios y decesos.

A través de las redes sociales Cabada Alvídrez informó a los ciudadanos de la condición de salud que enfrenta junto a su familia.

“Hola buenas tardes, como les he estado informando en estos últimos días, los índices de contagio y recontagio del coronavirus en nuestra ciudad son realmente preocupantes. Debo decirles que he vuelto a salir positivo en mi examen más reciente y no solamente yo, sino también mi hija Regina y mi esposa Alejandra, ella como presunta positiva”, compartió

“Los tres tenemos síntomas de un resfrío fuerte, aclaro esto, porque lamentablemente tenemos personas muy queridas y cercanas, que en este momento están hospitalizadas; seguramente muchos de ustedes estarán viviendo una situación similar”, dijo.

El edil recordó a la población la necesidad de extremar precauciones antes el rebrote que se registra en la ciudad.

“Les pido nuevamente que atendamos las recomendaciones básicas para evitar contagiar y ser contagiados, como son el uso del cubrebocas, la sana distancia y lavarnos las manos frecuentemente”, pidió.

El presidente municipal y su esposa harán home office a partir de este lunes.

“Les informo que estaré trabajando desde mi casa hasta que los médicos me autoricen a reincorporarme a mis actividades normales. Le pido a nuestro padre Dios que nos ayude a todos y que pase pronto esta terrible pesadilla que azota al mundo entero, gracias por su atención a este mensaje”, puntualizó.

La noche del miércoles 6 de mayo, el presidente anunció que resultó positivo al coronavirus.

En esa ocasión el Gobierno Municipal emitió un comunicado de prensa en el cual se informó que no presentaba síntomas, pero debía permanecer en aislamiento preventivo

En esa ocasión dijo que el trabajo que desempeñan las distintas dependencias está garantizado, por lo que no se tendrá ninguna afectación. En esta ocasión un elevado porcentaje de empleados y funcionarios de primer nivel también están contagiados.