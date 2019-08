Vuelca al tratar de esquivar a un perro

Una conductora resultó con golpes en la cabeza y una cortada, a consecuencia de una volcadura que sufrió ayer al ir circulando por el Libramiento Aeropuerto casi con avenida Miguel de la Madrid.

Diana Aguirre Tinajero de 26 años iba en su PT Cruiser blanco con placas 957 SJV 9 de poniente a oriente.

Subió al camellón central y por el exceso de velocidad se volcó y fue a invadir los carriles contrarios, informó un comandante de la Dirección de Tránsito. La conductora fue llevada a un hospital, mientras que una grúa remolcó el auto a uno de los corralones del municipio.

La Dirección General de Tránsito precisó que el choque con volcadura que se registró, fue causado por la conductora al evitar arrollar a un perro que se atravesó en su camino.

Inicialmente se dijo en el lugar que la conductora se descuidó al utilizar su teléfono celular mientras conducía, pero el parte oficial elaborado por el agente Ríos de la unidad 803 estableció que la manifestación de la conductora de que viró para no arrollar a un perro que cruzaba el Libramiento a la altura de una empresa dedicada a la venta de camiones de transporte.

“Yo Diana Ivette Aguirre Tinajero sin presión alguna manifiestó circular por la calle Libramiento y a la altura de Zacate Blanco, de oriente a poniente, se me atraviesa un perro, quise frenar y se me descontroló el vehículo y me impacté con el cordón de la banqueta, provocando que me volteara”, quedó plasmado en el parte informativo.

Sin embargo, las huellas del impacto con el camellón central dejaron daños en sentido de poniente a oriente y huellas de arrastre en el pavimento del camellón central, para después terminar el PT Cruiser blanco obstruyendo los carriles de oriente a poniente.