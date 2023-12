‘Vuelan’ los libros de la biblioteca

Ciudad Juárez.- Durante la mañana de ayer, niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores estuvieron acudiendo a la Biblioteca Pública Municipal Arturo Tolentino Hernández para tomar tres libros gratis por persona.

Yazmin Espinoza, bibliotecaria del lugar, dijo que las personas se presentaron desde las 8 de la mañana argumentando que la iniciativa la vieron a través de este medio periodístico.

“Me sorprendió que, a comparación de otros años, empezaron a llegar muy temprano porque en otras ediciones ya venían tarde. En la mañana un adulto mayor me comentó que si íbamos a cerrar la biblioteca porque se sorprendió de que estuviéramos regalando libros”, dijo Espinoza.

Para medio día, el registro que debían llenar los que iban por los libros gratis, tenía un conteo de más de 30 personas, al cierre de la edición, el conteo iba en más de 80 personas.

Sol Alfredo Nadir Barrios, quien aprovechó la oportunidad, mencionó que sólo había ido a la biblioteca un par de veces a leer.

“Esta actividad se me hizo muy buena porque me gusta mucho leer y no siempre tengo el tiempo de ir a comprar libros, entonces me resultó bueno abrir el periódico y ver que iban a estar regalando. La lectura me ha ayudado en mi crecimiento personal y profesional, considero que cualquiera debería de hacerlo”, dijo Barrios.

Entre los tres libros que llevaba, los géneros eran de finanzas, filosofía y negocios, pues es licenciado en derecho y entre sus aspiraciones está conocer más sobre temas de administración y contabilidad.

“Es importante también aprovechar las oportunidades cuando salen porque comprar un libro no es tan caro, pero desafortunadamente no se tiene el hábito de leer. Espero que las personas se den el tiempo de ir a una biblioteca porque la lectura nos ayuda a conocer otras formas de llevar nuestra vida diaria”, dijo Barrios.

Por su parte, Espinoza explicó que cada vez que se implementan estos días en los que se dan los libros gratis, se registra una mayor visita en el lugar, sobre todo de niños y adultos mayores.

Para conocer sobre otras actividades que realiza la Biblioteca Pública Municipal Arturo Tolentino Hernández, ubicada en Ignacio Ramírez en la colonia Partido Romero, deberán estar al pendiente a través de la página oficial de Facebook @ la Biblioteca Pública Municipal Arturo Tolentino Hernández. (Nayareli Rivera / El Diario)

