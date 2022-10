Volverán menores a presenciales… ahora sí

Ciudad Juárez.— Emocionados, pero temerosos de que una vez más no sea verdad, fue como los estudiantes del preescolar “Un Siglo de Servicio”, ubicado en Riberas del Bravo, recibieron la noticia de autoridades educativas de que será a principios de noviembre cuando puedan regresar a los salones de clases, luego de dos años de trabajar a la distancia.

“Están felices, pero no tienen la misma emoción de antes, ya que nomás nos habían dado largas y ya no nos creen tanto”, dijo Sandra Lerma, mamá de un estudiante de tercer grado, quien el mes pasado protestó en el exterior de la Subsecretaría de educación y Deporte (SEyD) en compañía de otros padres de familia para exigir una escuela digna para sus hijos.

Tras la manifestación, autoridades educativas de la Zona Norte visitaron el plantel localizado en la etapa II de Riberas del Bravo, en el cruce de las calles Rivera Bordes y Rivera de los Manantiales, para corroborar los daños estructurales de la escuela que en el turno matutino recibe el nombre de “Francisco Muñoz” y para habilitar las aulas móviles instaladas desde el año pasado.

Avances fueron por trabajo de tutores

Sin embargo, los trabajos en las aulas móviles fueron iniciados por padres de familia, quienes pintaron el exterior de los salones de clases, colocaron malla ciclónica en los alrededores del lugar y limpiaron tanto la basura como la maleza que se ha acumulado con el tiempo, con ayuda de material con el que ya contaban de otros ciclos escolares.

Ayer la SEyD Zona Norte informó, por medio de un comunicado, que la rehabilitación ha avanzado gracias al trabajo realizado por cuadrillas del Instituto Chihuahuense de infraestructura Física Educativa (Ichife), pero madres y padres de familia señalaron que lo único hecho por el organismo fue la instalación de una escalera que se ha caído en numerosas ocasiones.

“Cómo me desespera que quieran quedar bien. Sólo a eso vinieron, por qué no dicen cuánto tiempo hemos esperado, que nos han traído con puras mentiras, por qué no realzar el trabajo que se ha hecho como escuela, docentes, directivos y padres de familia. Estoy tan decepcionada de las autoridades educativas…”, dijo una madre de familia.

Otra de las acciones realizadas por el mismo personal del plantel educativo fue la instalación de minisplits en las aulas móviles, los cuales fueron tomados de los salones de clases que actualmente están en desuso y su colocación estuvo a cargo de empleados externos a los que se les pagó con recursos de la escuela, aportados por padres de familia.

Para el 26 de octubre

“El compromiso es entregar las instalaciones el día 26 de octubre, y junto con el maestro Sergio Montalvo y el Ichife haremos una evaluación que todo esté en orden y si hay un problema todavía, lo vamos a reparar en ese lapso de tiempo para estar ya en clases presenciales el día 3 de noviembre”, dijo el subsecretario Maurilio Fuentes tras visitar las aulas móviles.

La escuela, edificada en el 2005 por una asociación civil, presentó daños estructurales en los muros de los salones de clases en el 2019 y el problema se agravó a principios de 2020, cuando las clases fueron trasladadas al formato virtual a causa de la pandemia, pero desde que se reanudaron las actividades presenciales los estudiantes no ha podido volver.