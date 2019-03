Voluntarios: amor por servir

Ellos hacen de lado festejos y compromisos familiares para atender emergencias las 24 horas del día

Sin importar el día o las condiciones climatológicas, la voluntad y el amor por servir mueve a un ejército de entre 600 y 700 personas que sin recibir pago alguno dedican su tiempo a trabajar de manera voluntaria por la comunidad en los servicios de emergencia.

Rescatistas, bomberos y equipos especializados están al pendiente y listos para apoyar a la hora que sean llamados, aunque esto representa en algunas ocasiones hacer de lado compromisos familiares y ausentarse en fiestas y convivios.

Ejemplo de ello es Gabriela Colunga Meléndez, quien a sus 21 años de edad es voluntaria del Departamento de Rescate desde hace ocho meses, y con orgullo porta la “estrella de la vida” en su camiseta para realizar las labores como cualquier elemento de la corporación.

Pese a que el mayor sacrificio que esto le ha traído es dejar de ver a su familia para poder estar a bordo de una ambulancia, se presenta como una paramédico efectivo (a sueldo) las 24 horas del día de todo un turno por el amor a su profesión, a ayudar, y a conseguir una oportunidad que le permita dedicarse a esto de forma permanente.

“Para mí ser voluntaria significa un logro muy grande, representa que soy capaz de ayudar a las personas con los conocimientos que adquirí en la universidad, y lo que siempre me motiva es ayudar, hacer algo productivo, contribuir a la sociedad y a la gente que nos necesita como paramédicos”, expresó.

Colunga explicó que otro motivo es saber que todos necesitamos de todos y que en este oficio se puede marcar la diferencia al estar cuando alguien se encuentra en riesgo. “Es más por eso, ayudar es sumar y no restar diciendo que me gustaría hacerlo pero no hacer nada”, comentó.

En incendios, inundaciones, primeros auxilios, heladas, trombas y otros eventos, más de 40 voluntarios del Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM) permanecen en alerta 24/7 (24 horas, los 7 días de la semana) aunque esto no represente un beneficio económico y por el contrario, deban dejar a su familia y compromisos personales por servir, explicó José Guadalupe Arzabala, presidente de la agrupación.

“Todos los grupos voluntarios tenemos muy en mente que hay muchas necesidades en cuestión de atención a emergencias por lo cual la mayoría de los que estamos en el CLAM somos voluntarios, muchos con alguna carrera profesional y experiencia”, dijo.

“Más que nada es una satisfacción personal el ayudar a la gente sin mirar razón social y con el objetivo de salvaguardar la integridad física de todos los que forman parte de Ciudad Juárez y hay un lema que dice ‘Estar Unidos Para Servir’ y así lo vemos nosotros”, comentó Arzabala.

El voluntario expuso que esta labor representa aportar a nuestra ciudad un poco o mucho de lo que generosamente también ha brindado a todos, y es una forma de agradecer y poner en otro concepto a la frontera para que se sepa que hay muchas personas trabajando por hacer el bien sin mirar a quién cuando más lo necesite.

Este grupo cuenta con peritos en gas natural, en gas butano, paramédicos, comandantes retirados de Bomberos y Rescate, técnicos en combate contra incendios industriales, capacitadores, aeronáutica y seguridad privada.

“Significa mucho para nosotros porque es gente altruista, da un poco de su tiempo sin esperar nada porque le gusta, cuando a alguien le gusta hacer esta labor es gente extraordinaria, no está pensando en que va a percibir algún pago o algo, ellos quieren ayudar por ayudar”, expresó Efrén Matamoros, director de Protección Civil.

El funcionario resaltó que en temporada invernal o voraces incendios, el municipio cuenta con el auxilio del Comité Local de Ayuda Mutua (CLAM), que presta servicio incluso para llevar agua y alimento a los bomberos cuando una conflagración se prolonga más de lo esperado.

En épocas de lluvia, expuso que son aproximadamente cinco grupos de Radio Banda Civil, que también de manera voluntaria donan su tiempo en el apoyo de la comunidad cuando hay inundaciones en diversas partes de la ciudad.

De igual manera destacó que grupos como la Unidad Voluntaria de Emergencias, Cruz Roja y estudiantes de Protección Civil y Urgencias Médicas de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), siempre están presentes con ambulancias y sus conocimientos como paramédicos.





