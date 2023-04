Vivirán el Viacrucis desde la fe

Ciudad Juárez.— Luego de suspender el Viacrucis viviente de la Parroquia Santa María de la Montaña debido a la pandemia por Covid-19, el próximo viernes se reanudará el tradicional recorrido, tal y como se hizo por 22 años, dijo Marisela Lombardo, organizadora del evento.

La también coordinadora del Viacrucis dijo que en años anteriores acudían hasta 5 mil personas, y este año esperan que haya el mismo número de asistentes.

PUBLICIDAD

“Todavía el año pasado tuvimos que esperar, no nos quisimos arriesgar para evitar los contagios, y quisimos evitar que la gente tuviera una recaída, por eso no se hizo, pero este año gracias a Dios sí se retomó el proyecto para la representación”, externó Lombardo.

Será un grupo de 30 personas quienes se caracterizarán de los personajes representativos del Viacrucis, informó la organizadora.

Desde la segunda semana de enero se convocó a los participantes para la representación y retomar el recorrido del calvario de Jesucristo, los ensayos iniciaron la primera semana del mes de febrero.

“Es una bendición que Dios nos haya permitido hacer una representación que más que una obra de teatro, como cada año lo hemos dicho, es una vivencia de fe, porque todos tuvimos una vivencia triste con algún familiar por todo lo que ocurrió en la pandemia”, expresó Lombardo.

Jesús Adrián Pérez Ibarra, de 20 años, será quien realice por primera vez la caracterización de Jesucristo.

“Después de todo lo que pasamos, no sólo yo, sino toda la humanidad, todavía nos sigue teniendo Dios echándole ganas, y pues es algo que conlleva mucha responsabilidad, tanto personal como física y espiritualmente, porque no es fácil hacer el papel de Jesús, pero como han pasado cosas en mi vida personal, yo le agradezco a Dios que sigamos aquí en este mundo, ya me tocó vivir mi propio Viacrucis en meses pasados, yo digo que me llamó para representarlo en esta parroquia”, manifestó Pérez Ibarra.

El Viacrucis iniciará a las 10:00 de la mañana en la calle General Lorenzo Avalos número 8926, con un recorrido de aproximadamente 2.5 kilómetros hasta el Cerro Escogido, situado en la calle Flamingo, lugar donde será la crucifixión, dijo la organizadora.